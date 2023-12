Streaming, senza questo ti perdi la rivoluzione: sta per cambiare tutto

Incredibile rivoluzione per lo streaming di contenuti. Il dispositivo che segna un punto di svolta fondamentale: da avere assolutamente.

Vedere un film in relax e con un buon televisore è oggi tra le scelte preferite di tutti durante le festività, i giorni di riposo o giorni in cui ci si vuole rilassare. Per poter godere di una qualità eccellente e di contenuti di primo livello, naturalmente è fondamentale scegliere uno schermo adeguato alle nostre esigenze.

Il sostituto numero uno dei televisori è il proiettore, un dispositivo elettronico che mostra su qualsiasi superficie uno schermo da cui prendere visione di ogni tipo di contenuto, che sia un film, un video o altro. Rappresentano la rivoluzione per lo streaming e ne esistono molti sul mercato, ma tra questi ce ne sono alcuni più performanti e con risoluzione più alta.

Streaming: la rivoluzione in arrivo con questo prodotto

Il prodotto in questione è stato lanciato sul mercato da XGIMI ed è Halo+, si tratta di un proiettore portatile wireless. Questo ha un design elegante e una forma ridotta per garantire la trasportabilità anche per le vacanze o le gite fuori casa, senza andare a rinunciare alla possibilità di uno schermo per contenuti qualitativi e con un buon sistema audio.

Nella zona laterale sono collocati i pulsanti per l’accensione e lo spegnimento e quelli per la regolazione del volume. Posteriormente c’è il pulsante di alimentazione, le porte HDMI e USB e l’uscita audio per collegare le cuffie. Invece nella parte inferiore è presente un attacco a vite e un supporto che permette di inclinare il proiettore. Le prestazioni generali del dispositivo sono di ottimo livello, disponendo di una risoluzione FullHD 1080p e 4K si hanno riproduzioni fluide con immagini di qualità. Non da tralasciare anche il supporto video in 3D, HDR10, HLG e la luminosità di 900 ANSI Lumen.

All’interno del prodotto è inoltre presente un sistema audio, inserito in collaborazione con Harmand Kardon, con possibilità di connessione a un Dolby Audio e DTS ma anche formato da due altoparlanti da 5 Watt. Il risultato dei soli altoparlanti è anch’esso molto elevato avendo voci chiare e definite e bassi profondi. Se parliamo di componenti ha a disposizione il processore MediaTek MT9629 con 2GB di RAM e 16 GB di memoria e il sistema operativo di Android, in cui ritroviamo più di 5000 applicazioni. Abbiamo anche la funzione Chromecast che tramite la porta USB ci permette di avere foto, file video e musica inviate da un altro dispositivo.

Per le foto e i video oltre alla possibilità di modificare colore, luminosità ecc. è anche compresa una funziona automatica in grado di regolare il formato del contenuto al proiettore, scansando eventuali ostacoli o in caso di telaio una regolazione automatica dei bordi. É un prodotto di ottima qualità che garantisce una performance fuori dal comune. É la scelta migliore per chi ama rilassarsi in vacanza con un bel film o la serie tv preferita.

Acquista ora XGIMI Halo+