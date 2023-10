Su Prime Video è disponibile in catalogo una serie animata che ha segnato l’infanzia di generazioni: perfetta per una maratona

Una notizia straordinaria che ci fa venire voglia di tornare bambini. E finalmente possiamo farlo su Prime Video con questa iconica serie animata

Noi ci siamo già presi una serata libera tutta per noi per rituffarci nel mondo della nostra gioventù. Quando ci ricapita, del resto, un’occasione simile? Su Prime Video, infatti, è disponibile una serie animata che ha segnato l’infanzia di generazioni e generazioni. Pronti a una lunga maratona?

Amazon Prime Video è il servizio di streaming video on demand di proprietà della società statunitense Amazon. Proprio come il servizio di e-commerce del colosso di Jeff Bezos, anche Prime Video ha avuto una enorme diffusione soprattutto negli anni della pandemia da Covid-19, allorquando, chiusi in casa per arginare l’avanzare del virus, tanti di noi hanno fatto incetta di acquisti oppure scorpacciate di serie tv, film, contenuti in streaming.

Proprio come vorremmo fare per questa serie animata che è a dir poco iconica. Ancora oggi, basta girare sui social per vedere dei meme che la riguardano, assai spesso generati anche da persone che, negli anni delle prime trasmissioni, non erano nemmeno nati. Una serie, dunque, capace di superare le epoche e che ora, non a caso, Prime Video ripropone. E siamo certi che farà boom di visualizzazioni.

L’iconica serie animata su Prime Video

Prodotto e realizzato dal 1983 al 1986 in Giappone, in Italia, l’anime debutta nel luglio 1986 su Italia 1. E diventa immediatamente un fenomeno di culto. Tutti, infatti, imparano la sigla a memoria in men che non si dica e, ovviamente, scatta la corsa a impersonificare questo o quel personaggio.

Tratto dal manga “Capitan Tsubasa”, parliamo, evidentemente del celeberrimo cartone animato “Holly e Benji”. Ve l’avevamo detto che avreste avuto subito voglia di gettarvi in una lunga maratona. Oggi Prime Video ce lo consente. 128 episodi da circa 24 minuti ciascuno.

Siamo quindi prontissimi a rituffarci nelle peripezie dei due calciatori, uno attaccante (Holly), l’altro portiere (Benji). Inizialmente rivali, ma poi grandi amici. Anche per questo, il cartone sarà amatissimo. Non solo, ovviamente, perché ha come protagonista lo sport più amato al mondo, il calcio, ma anche perché trasmette valori oggi persi: quello dell’impegno, della abnegazione, della voglia di rincorrere i propri sogni. Anche se il tragitto è lungo, proprio come era lunghissima la “traversata” del campo verde (rigorosamente in pendenza) nel corso di una delle tante partite dell’anime. Non vediamo l’ora di ritornare bambini grazie a Prime Video!