Suits, la notizia che fa gioire il pubblico: spoiler clamoroso

Suits, il legal drama che ha conquistato il pubblico americano dal 2011 al 2019 sta per tornare (più o meno): le novità.

Di tanto in tanto vecchie serie o vecchi film conoscono improvvisamente una nuova ondata di popolarità. È quanto accaduto negli ultimi mesi a Suits, la serie in cui Meghan Markle ha mosso i suoi primi (e possiamo dire unici) passi d’attrice.

La serie, trasmessa inizialmente via cavo in America è poi stata trasmessa anche in Italia prima sulla tv a pagamento Joi e successivamente in chiaro su Mediaset. A contribuire ulteriormente alla sua diffusione, soprattutto tra le fasce più giovani della popolazione, è stato però il suo caricamento sulla piattaforma Netflix.

Il motivo dell’improvviso ritorno in auge della serie si può senza dubbio attribuire al cosiddetto “effetto Markle”: a causa dell’improvvisa popolarità dell’attrice dopo il matrimonio con Harry, molti hanno deciso di vedere la serie per capire cosa fosse capace di fare la Markle davanti alla macchina da presa.

La curiosità è stata una vera miniera d’oro per Netflix: nel solo mese di Luglio la serie ha accumulato ben 3,14 miliardi di minuti di visualizzazione totali (cioè sommando i minuti di visualizzazione effettuata in tutti i paesi del mondo in cui Netflix è disponibile).

Arriva il nuovo Suits: le anticipazioni

Questo rinnovato interesse da parte del pubblico ha inevitabilmente spinto i creatori della serie a valutare la possibilità di sfruttare l’ondata di popolarità per continuare a guadagnare con un format che sembra vincente.

In realtà il progetto di uno spin off di Suits era già stato tentato in passato e si è rivelato, purtroppo, un flop assoluto. Lo spin off girava intorno alle vicende personali e professionali di Jessica Pearson, interpretata dall’attrice Gina Torres ma non è riuscito a catturare minimamente il favore del pubblico e, quindi, è stato velocemente accantonato.

È abbastanza sorprendente quindi che abbia cominciato a circolare la voce di un nuovo Suits sviluppato dallo stesso creatore, Aaron Korsh. La verità è che non si tratterà né di un seguito né di uno spin off di Suits.

L’idea è di sfruttare il concept del legal drama mantenendo simile la struttura ma cambiando completamente tutti gli ingredienti principali: nuova location, nuovi personaggi e, ovviamente, nuovi attori.

I veri affezionati delle serie originali potrebbero però gioire per la comparsata di uno dei personaggi di Suits negli episodi della nuova serie. Il loro inserimento servirebbe a suggerire che le vicende narrate nelle due serie si svolgono nello stesso “universo” e che i due gruppi di avvocati siano praticamente colleghi.