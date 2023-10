Tantissime posizione aperte nel settore digitale in Globant Italia: controlla i requisiti e presenta la candidatura

Globant Italia assume personale per ampliamento dell’organico. Scopriamo le posizioni aperte e le modalità di inoltro della candidatura.

La multinazionale statunitense leader nei servizi e nella consulenza per la trasformazione digitale e tecnologica delle imprese assume in Italia.

I diplomati e laureati nel settore digitale devono cogliere al volo l’occasione presentata da Globant Italia. L’azienda ha intenzione di procedere con l’assunzione di 700 risorse entro il 2026. Nella nostra penisola le sedi sono a Milano, Bologna, Venezia e La Spezia ma l’intento è di espandersi con un investimento di 75 milioni di dollari. Altro obiettivo una crescita del fatturato del 200% in tre anni.

Parliamo di una realtà innovativa, che punta al successo e a toccare traguardi sempre più alti. Entrare a far parte di questo mondo significa avere l’opportunità di sfruttare il proprio talento per mettersi al servizio della trasformazione digitale e dell’ampliamento dei servizi tecnologici delle imprese. I settori strategici di investimento sono finanza, moda, assicurazioni, beni di consumo, retail e sanità. Ma quali sono le figure ricercate dalla grande azienda?

Posizioni aperte, requisiti e candidatura: le occasioni di Globant Italia

Perché candidarsi ad un ruolo presso Globant Italia? Per la visione globale dell’azienda con la possibilità di lavorare all’estero e per l’opportunità di mobilità interna con avanzamento di carriera.

Le figure ricercate saranno specialisti in

Generative AI,

Data Platform,

Application Development,

Cloud,

Business Hackers,

Digital Marketing.

I candidati perfetti saranno neo laureati in discipline STEM ossia Science, Technology, Engineering e Mathematics. Se dovete scegliere un corso di Laurea, dunque, meglio optare per un percorso che riguardi queste quattro discipline. Al momento l’azienda non ha ancora aperto la fase delle selezioni. Per restare costantemente aggiornati si consiglia di guardare spesso la sezione Lavora con Noi presente sul portale globant.com/carriers. Qui potrà essere individuata l’offerta in linea con il proprio profilo e candidarsi compilando un form e inviando il curriculum vitae.

Sono due le posizioni attualmente attive per assunzioni nelle sedi già presenti in Italia, precisamente a Bologna. Si cerca un architetto di soluzioni per progettare, codificare e modificare componenti software con esperienza e buono conoscenza del pattern SOA, conoscenza della lingua inglese e dei principali provider cloud.

L’altro ruolo da coprire è quello di sviluppatore Java. Si richiedere orientamento agli obiettivi, flessibilità, inventiva, conoscenza intermedia dell’inglese, esperienza nello sviluppo di software, conoscenza di database relazionali, tecnologie SQL e ORM, degli strumenti di creazione (Maven, Gradle), di AWS e delle tecnologie e piattaforme cloud.