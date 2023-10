Top 10 videogiochi in uscita a ottobre 2023: la lista degli imperdibili

Guida ai 10 giochi migliori che usciranno questo novembre: sono tanti ma sono tutti da non perdersi, teneteli d’occhio.

L’autunno sta arrivando, e per i gamers questo implica un mese carico di giochi nuovi. Potrebbe essere un investimento costoso, ma i titolo che devono uscire in ottobre 2023 ne varranno la pena. Sono tanti i titoli attesissimi di questo autunno, ma 10 in particolare sono quelli da tenere più d’occhio. Andiamo a scoprire quali sono i 10 migliori giochi in uscita in questo mese.

Il primo posto va a “Super Mario Bros. Wonder”, in uscita il 20 di ottobre, in esclusiva per Nintendo Switch. Il titolo sembra già destinato a diventare un classico, siccome Nintendo non manca mai con lo scorrimento laterale dei Super Mario. Al secondo posto troviamo “Spider Man 2”, uscita prevista sempre per il 20 ottobre, questa volta però in esclusiva PS5. I titoli precedenti di Spider Man sono considerati tra i migliori per la Playstation di questi ultimi anni, quindi questo nuovo titolo promette già bene.

Top 10 giochi in uscita ad ottobre

Il terzo posto è aggiudicato a “Lords of the Fallen”, uscita prevista per il 13 ottobre, su PS5, Xbox e PC. Per gli amanti di Elden Ring e Dark Souls e soprattutto dopo il successo incredibile di Lies of P, verrà offerta agli amanti dei souls-like una nuova esperienza nel genere. Al quarto posto abbiamo “Assassin’s Creed Mirage”, in uscita il 5 ottobre, per PC, PS5, PS4 e Xbox. Il titolo torna allo stile stealth tanto acclamato nei titoli precedenti della serie.

Il quinto posto va a “Forza Motorsport”, in arrivo il 10 ottobre, su Xbox e PC. Non si vede un sequel principale della serie Forza ormai dal 2017, quindi le aspettative sono alte. Il sesto posto è stato preso da “Cities Skylines II”, che uscirà il 24 ottobre su Pc, Xbox e PS5. Il primo della saga è considerato il miglior gioco di costruzioni, e questo sequel sembra dare ancora più attenzione ai dettagli.

Giochi per autunno 2023

Al settimo posto c’è “Alan Wake II”, che uscirà il 27 ottobre su PC, PS5 e Xbox. Sono passati ormai 13 anni dall’uscita del primo gioco, il ritorno di Alan Wake è attesissimo. L’ottavo posto se lo aggiudica “Metal Gear Solid Master Collection: Volume 1”, in uscita il 24 di ottobre su Pc, Ps5, Xbox e Switch. La raccolta contiene tutti i titoli a cui siamo affezionati, come Metal Gear Solid 1, 2 e 3.

Al nono posto troviamo “Total War: Pharaoh”, che esce l’11 ottobre su PC. Il titolo è dello stesso studio di “Total War: Troy” del 2020. E per ultimo, al decimo posto, “Sonic Superstars”, in uscita il 17 ottobre per PC; PS5, Xbox, PS4 e Switch. Il gioco vuole tornare alle origini di Sonic, su scorrimento laterale, quindi i fan sono molto emozionati per il ritorno di Sonic.