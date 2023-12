Troppo stress nella tua vita? Questo sito web ti darà sollievo in soli 2 minuti

Quando lo stress inizia a farsi sentire troppo bisogna trovare un modo per rilassarsi. Esiste un sito perfetto per avere un po’ di sollievo.

Degli effetti dello stress sulla vita quotidiana si parla spesso ma non per tutti è semplice trovare tempo per staccare. Con la frenesia che ha chi si divide tra famiglia lavoro e altre attività anzi diventa quasi impossibile fare una passeggiata nella natura, meditare o seguire altri consigli zen. Ciò che servirebbe davvero è un rimedio a portata di mano, o meglio ancora di…click.

Sul web si trova infatti un sito che risulta molto curioso già per il nome che porta ossia “Do Nothing for 2 Minutes“. Tale denominazione rappresenta in pieno lo scopo che ha portato a crearlo, ossia incoraggiare gli utenti a non fare assolutamente nulla per due minuti. O anche di più, dipende dalla necessità e dal carico di stress di chi ha voluto cercarlo.

La seconda particolarità di donothingfor2minutes.com è che non ha la struttura tipica di un sito ma consiste in un’unica pagina. Appena entrati ci si ritrova davanti alla foto di un tramonto sul mare appena increspato dalle onde, senza poter cliccare da nessuna parte. In più c’è anche l’effetto sonoro delle onde che si infrangono sulla spiaggia, che dura per due minuti esatti.

Come un semplice sito web può dare sollievo dallo stress

Quando ti senti distrutto o demotivato dalla mole di lavoro da fare sicuramente qualcuno ti ha consigliato almeno una volta di ascoltare i suoni della natura. Quello delle onde in particolare ha un effetto benefico a livello psicologico e spinge a rilassarsi, a liberare la mente. Con questa pagina web per due minuti si può fingere di stare sulla riva del mare, distanti dai problemi.

Le regole che fissa donothingfor2minutes.com sono quelle di non utilizzare né la tastiera né il mouse per due minuti. Visto che può risultare difficile fissare lo schermo e basta la cosa migliore è chiudere gli occhi e lasciarsi trasportare dal rumore dell’acqua. In questo modo non solo si rispetteranno le regole ma si otterrà davvero un momento di quiete, di distrazione.

Dopo 120 secondi esatti il suono delle onde si spegnerà fino all’accesso successivo al sito, ma se non fossero sufficienti c’è un’alternativa. Il sito Calm.com per esempio offre un servizio simile agli iscritti ma della durata di dieci minuti anziché due.