Viaggi aerei: aumentano i costi per tutti, la compagnia più richiesta ha deciso così

Cosa succederà ai prezzi dei voli aerei low cost? Il mercato potrebbe presto cambiare anche a causa di questa situazione.

L’estate è finita, ma con l’arrivo dell’autunno i viaggiatori sono sempre pronti a fare le valigie e visitare luoghi magici in tutto il mondo. D’altronde, questo periodo dell’anno offre paesaggi veramente suggestivi e pare donare ancora più fascino a delle particolari mete.

Mentre, al momento, il turismo è alimentato anche da particolari voli low cost, che permettono anche a chi non ha un grande budget a disposizione di partire comunque per una vacanza, la situazione potrebbe presto essere diversa.

A causa di diverse condizioni, anche i voli low cost potrebbero subire nel prossimo futuro un’impennata nei prezzi: a fare il punto della situazione a riguardo è direttamente il CEO della compagnia aerea più richiesta, ecco le sue parole.

Voli low cost in Europa, i prezzi potrebbero aumentare: parla il CEO di Ryanair

In una recente intervista a Il Corriere, il CEO di Ryanair Michael O’Leary ha parlato della situazione generale dei voli, facendo il punto della situazione su quanto successo questa estate e sul trend che si potrebbe avere in futuro anche per i voli della nota compagnia low cost.

“La buona notizia per i consumatori è che il calo nella stagione estiva è del 5-9% rispetto a un anno fa. Sull’inverno continuiamo a non avere idea onestamente” ha spiegato Michael O’Leary a Il Corriere, sottolineando come anche il prossimo inverno potrebbero esserci delle tariffe inferiori. In passato, il CEO aveva espresso la sua opinione su prezzi troppo bassi per i voli in Europa, addirittura inferiori a quelli necessari per spostarsi in treno in Italia.

Il trend, negli anni a venire, potrebbe però cambiare: “nei prossimi due anni l’offerta dei vettori sarà limitata in Europa e a quel punto i prezzi potrebbero salire“ ha puntualizzato O’Leary, anche se l’arrivo in tempo di nuovi Boeing (cosa che, spiega il CEO, “non sta avvenendo”) ci sarebbe comunque la possibilità di tenere bassi i prezzi dei biglietti. Si resta quindi in attesa di capire come si evolverà il mercato, mentre intanto il CEO rivela che Ryanair non sembra al momento interessata a comprare altre compagnie aeree.