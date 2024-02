Vuoi navigare in totale libertà e sicurezza ovunque? Ecco le migliori VPN di questo inizio 2024

Vuoi navigare senza pensieri? Devi prendere una di queste VPN allora: faranno al caso tuo e non ti deluderanno.

Quando bisogna navigare sul web è importante fare attenzione a quali piattaforme si visitano. Non tutte sono così affidabili come sembrano. Inoltre possono portare diversi problemi anche se non sembra. Una buona VPN potrebbe essere d’aiuto per proteggere il nostro IP e le informazioni private. Ce ne sono alcune davvero convenienti e che varrebbe la pena approfondire. Vediamo insieme quali sono e che cosa offrono.

Una delle VPN più vantaggiose del momento è NordVPN. Ha più di 5.400 server a disposizione in 60 Paesi diversi, con una cifratura con chiave a 2.048 bit. Ciò che ha sempre impressionato di NordVPN è la sua versatilità, come anche il rapporto qualità/prezzo. E seppur si possa avere qualche difficoltà nella connessione dei server, la velocità di download offerta ha compensato questa lacuna. Comunque sia il servizio offre una connessione simultanea fino a 6 dispositivi.

VPN migliori del 2024, scegli uno tra questi servizi: sono i più convenienti che ci siano

Un’altra VPN niente male è ExpressVPN. Offre 3.000 server in 160 aree differenti, per un totale di 94 stati. L’assistenza veloce e puntuale garantisce un servizio soddisfatto o rimborsati di 30 giorni. E oltre ad essere ottimizzato per chi conosce poco questo settore, può dare libero spazio agli esperti. Infatti è possibile utilizzare dei firmware personalizzati e aggirare i blocchi DNS di tanti dispositivi. Se state cercando una VPN complessa e che vi stupisca, questa potrebbe fare al caso vostro.

Di seguito troviamo Surfshark, considerato l’ideale con chi conosce poco le VPN. Il servizio include una serie di funzionalità molto utili, come i protocolli di sicurezza o il kill switch (impedisce la perdita di dati). La sicurezza che offre la società che gestisce il servizio è davvero grande. E come se non bastasse non conserva alcun dato dell’utente. Surfshark offre una interfaccia semplice e dei comandi molto facili da capire. La personalizzazione del servizio è piuttosto intuitiva.

Infine parliamo di PrivadoVPN, forse la VPN migliore per l’elusione delle georestrizioni. Infatti permette l’accesso ad una grande quantità di aree, che in genere non potrebbero essere viste. Poi bisogna considerare che è una VPN gratuita e non prevede alcun pagamento. Di certo è la più vantaggiosa da questo punto di vista, anche se potrebbe perdere qualche funzionalità chiave.