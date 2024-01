WhatsApp cambia volto: non è più la stessa app di sempre, cosa vedremo sulle chat d’ora in poi

Nuovo look, ma non è solo una questione di estetica: WhatsApp cambia volto, soprattutto sulle chat. Ecco cosa vedremo di nuovo.

Davanti al cambiamento per certi versi così drastico, la dottrina è sempre diviso. C’è chi è abitudinario nella vita e vorrebbe essere soprattutto con un dispositivo in mano, per essere più velocità. E chi ammicca sempre alla novità.

Ecco, WhatsApp appartiene alla seconda specie. Vi siete abituati alle solite funzioni, tutti uguali? Scordatele, l’app di messaggistica istantanea numero uno al mondo fa tabula rasa e cambia volto, subito, in questo 2024.

Non è soltanto una questione estetica. No, stavolta i cambiamenti che ha in mente Meta per la sua app migliore, riguardano ciò che ieri eravamo abituati in modo, domani saranno in un altro. Il mondo delle chat di WhatsApp non sarà più lo stesso.

Android o iOS fa lo stesso: WhatsApp, come cambia la formattazione. Ecco gli strumenti aggiuntivi

Gli indizi che inneggiano al cambiamento sono stati scovati dal solito ben informato di wabetainfo, nella versione beta alla 2.24.2.9, nella quale WhatsApp sta lanciando una funzionalità per applicare nuovi strumenti di formattazione del testo ai messaggi, già disponibile per alcuni beta tester. Un cambiamento che avverrà a breve sia per Android sia per iOS. Il team dell’applicazione californiana sta sviluppando di estendere le opzioni di formattazione del testo, consentendo di migliorare gli aspetti visivi e strutturali dei propri messaggi utilizzati nelle chat.

Mentre gli utenti iOS avevano già accesso a questi strumenti con l’aggiornamento WhatsApp beta per iOS 23.21.1.75, gli utenti Android erano stati esclusi poiché la funzionalità non era pronta per il pubblico. Finalmente, dopo aver installato l’ultimo aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.24.2.9, disponibile su Google Play Store, WhatsApp sta finalmente implementando la possibilità di formattare il testo anche su Android, utilizzando strumenti aggiuntivi.

Dagli screen mostrati da wabetainfo, sono per essere rilasciati nuovi strumenti di formattazione progettati per migliorare l’esperienza dell’utente mentre sceglie l’aspetto e il layout dei messaggi di testo. Il testo viene formattato anche durante la digitazione nella barra della chat. Come?

Con il blocco codice, progettato per facilitare la condivisione e la lettura del codice in WhatsApp. Oppure il Blocco citazione, che può essere utilizzato per rispondere a una parte specifica di un messaggio precedente, semplicemente aggiungendo il carattere “>” prima del testo.

Last but not least lo strumenti Elenchi, utile per organizzare in modo ordinato le info: basta iniziare il testo con *, – o numeri per creare elenchi ordinati. L’intento è quello di migliorare l’efficienza complessiva della comunicazione su WhatsApp, sia per conversazioni casuali che per discussioni professionali.