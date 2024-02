Word per PC, cambiamento drastico: la decisione lascia gli utenti senza parole

Word sta per cambiare per sempre, gli utenti non se lo aspettavano. Ecco che cosa sta per succedere: scoprilo adesso.

Word è fra i programmi più utilizzati del pacchetto Office. Ci ha accompagnati per un lungo periodo di tempo, permettendoci di scrivere testi di ogni tipo. Ha avuto il suo successo esattamente per questo motivo. E continua ad essere una parte importante del PC anche nel 2024. Ma dopo tanto tempo di silenzio, qualcosa sta per cambiare adesso. Infatti pare che Microsoft 365 abbia deciso di modificarlo per sempre.

Che cosa è cambiato di preciso? D’ora in avanti si aprirà una nuova finestra (che prima non esisteva ovviamente). Da qui in poi si potrà scegliere il carattere, la dimensione e lo stile del testo. Poi si potrà cliccare su “Imposta come predefinito”, in modo tale da creare uno standard. Così facendo non si dovrà ripetere la stessa azione ogni volta che si aprirà Word. Parliamo di un metodo piuttosto comodo per creare un proprio stile di default.

Ora cambia per sempre, Word sarà irriconoscibile: che cosa ha introdotto Microsoft?

C’è anche un’altra novità da tenere in considerazione. Fino a questo momento sapevamo che il carattere predefinito era Calibri. Adesso tutto sta per cambiare: arriverà Aptos a sostituirlo. Ogni volta che apriremo un nuovo documento del pacchetto Office, ci sarà questo carattere come scelta preimpostata. Si tratta di un cambio più drastico di quello che sembra. Tutti quanti siamo abituati con il carattere Calibri per l’appunto.

Il cambiamento del font non è così casuale come sembra. Parliamo di una revisione estetica di Microsoft 365, che sta cercando di modernizzare Word da tempo. Così facendo i documenti saranno più affascinanti e meno pesanti alla lettura. Cambiare il carattere predefinito resta una azione molto semplice e alla portata di tutti. Non richiederà tanto tempo e basterà cercarlo manualmente o digitando il nome del font.

Questo è tutto ciò che c’è da sapere sul nuovo Word. L’aggiornamento sta per arrivare e cambierà per sempre il noto programma di scrittura dei nostri computer. Nessuno si aspettava un simile cambiamento, ma prima o poi doveva avvenire. Microsoft 365 si è occupato di migliorarlo in grande, e così ha fatto a quanto pare. Suggeriamo di tenersi informati per scoprire altri aggiornamenti chiave sul programma. Potrebbero esserci altri update interessanti da un momento all’altro.