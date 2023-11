X, la trovata di Musk non piace agli utenti: adesso cambia tutto

Elon Musk si prepara a cambiare ancora una volta tutto su X. L’ultima novità appena annunciata non piace agli utenti, ecco cosa succederà.

X è ritenuto uno dei social network di punta dell’intero settore tech, nonostante il passare degli anni e i tantissimi cambiamenti a cui la piattaforma è dovuta andare incontro soprattutto negli ultimi anni. L’acquisizione delle quote dell’azienda da parte di Elon Musk è stato come un fulmine a ciel sereno per tutti coloro che erano soliti passare le giornate a “cinguettare” sull’ormai vecchio Twitter.

Il fondatore di Tesla e Space X ha infatti sin da subito voluto imporre la propria mano, comunicando in maniera irriverente i suoi pensieri tramite l’account ufficiale e al tempo stesso dando annunci in merito alle sue idee per il futuro della piattaforma. E proprio in tal senso, di recente è spuntata una notizia che ha da subito scatenato il malcontento negli utenti. Ci sarà un cambiamento epocale, obbligatorio però per poter godere di determinate funzionalità.

X cambia ancora: ecco a cos’ha pensato Musk questa volta

Le novità in casa X non finiscono mai. Dal momento della sua acquisizione da parte di Elon Musk, il social network si è visto inondato di modifiche e stravolgimenti rispetto al passato e alla vecchia gestione di Twitter. E stando a quanto emerso, a breve ci sarà un’ulteriore modifica che ha attirato l’interesse dei più.

Pare infatti che stiano per arrivare nuovi piani in abbonamento, con un costo mensile richiesto per poter godere di determinate funzionalità. Nello specifico, rimangono i due servizi Basic e Premium, ma verrà aggiunto il nuovo Premium+. Il primo di questi costerà 3 dollari al mese ed è il più economico, in grado comunque di offrire alcune interessanti feature come la modifica dei messaggi, l’annullamento della pubblicazione, testi più lunghi e via dicendo.

Il secondo invece sale a 8 dollari al mese e, oltre agli strumenti sopracitati e inclusi nel piano Basic, permette anche di avere la spunta del verificato e di poter godere di strumenti per la personalizzazione e la riduzione delle inserzioni pubblicitarie nella sezione dei Per Te e dei Following. Ma il nuovo arrivato e che merita attenzione è il Premium+, al costo di 16 dollari al mese. Tra i più grandi vantaggi troviamo una maggior visualizzazione dei post, l’assenza totale di pubblicità e la possibilità di accedere al Content Hub dei creator. Che, in caso di buon seguito, garantisce guadagni in base al numero di visualizzazioni ed interazioni.