Xbox e Microsoft, finalmente spuntano i giochi esclusivi del 2024 (e sono tutti pazzeschi!)

Microsoft con la sua Xbox sarà protagonista nel 2024 con dei giochi straordinari: tutto sulle esclusive in arrivo.

A distanza di poche settimane dall’acquisizione di Activision Blizzard, Microsoft è già concentrata sul prossimo anno. Il 2024 per Xbox vedrà l’arrivo di titoli esclusivi che hanno già convinto dalle prime immagini, facendo emergere un certo interesse nei gamer di tutto il mondo.

Il prossimo anno permetterà ai videogiocatori di vedere i primi frutti degli Xbox Game Studios. Questi si sono resi protagonisti dell’aumento esponenziale del numero di team della divisione gaming. Al momento non si conosce quale sarà il futuro dell’azienda, ma è possibile capire la strada tracciata dai titoli che, salvo colpi di scena dell’ultim’ora, arriveranno sul mercato nel 2024.

Giochi Xbox 2024: le principali esclusive di Microsoft

Ai The Game Awards 2023 è stato annunciata la collaborazione tra gli Xbox Game Studios e Hideo Kojima con il video teaser di OD. Questo titolo ha sorpreso ma non ha ancora nessuna data d’uscita a differenza di altre esclusive. Sempre durante la kermesse c’è stato spazio per Senua’s Saga Hellblade 2 che ha fatto aumentare ancora di più l’interesse dei fan. Questo titolo non ha ancora una data d’uscita ufficiale ma tutto fa pensare che sarà rilasciato nel primo trimestre dell’anno.

Nel corso del 2024 ci sarà spazio anche per Robot at Midnight, un titolo interessante e in sviluppo presso Finish Line Games. Si tratta di un action RPG con visuale in terza persona e ambientato sul pianeta Yob. Grandissima attesa anche per Microsoft Flight Simulator 2024 a seguito delle numerose novità promesse dall’azienda. Non ci sarà solo un miglioramento grafico ma una serie di interessanti attività addizionali.

Il prossimo anno dovrebbe essere anche quello di Stalker 2: Heart of Chornobyl. Su questo titolo bisogna essere prudenti date le difficoltà che hanno segnato gli sviluppatori. Ad ogni modo, il gioco rientra nella lista dei più attesi dell’anno complice un’atmosfera incredibilmente unica della serie. Ad affiancare Stalker 2 nell’interesse degli appassionati c’è il survival game Ark 2, sequel del titolo Wildcard Studio e creato in Unreal Engine 5.

La lista si avvalora anche dalla presenza di 33 Immortals, un gioco ambientato in un dungeon ispirato alla Divina Commedia. Questo action con visuale dall’alto mette in evidenza elementi roguelike e la partecipazione di 33 giocatori. I partecipanti saranno chiamati a sopravvivere alle varie zone popolate da creature mostruose e boss molto agguerriti. Infine, un altro titolo da conoscere è Avowed sviluppato negli studi di Obsidian Entertainment, software house conosciuta per aver realizzato Fallout New Vegas, Star Wars Knight of the Old Republic II e Neverwinter Nights 2. Avowed è un titolo RPG con telecamera in prima persona ambientato in un universo fantasy medievale denominato Eora.