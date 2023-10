YouTube, non hai idea dell’ultima novità: dove sbarcherà

Sai qual è l’ultima trovata di YouTube? Resterai sicuramente senza parole quando scoprirai cosa stanno combinando, è davvero geniale e sorprendente. Ecco dove sarà disponibile e quando. Cosa aspetti, apri l’app di YouTube!

YouTube è la piattaforma più cliccata da coloro che cercano video di ogni genere. Ce ne sono milioni e ognuno è originale, a modo suo. La piattaforma è nata nel 2005 e Google ha immediatamente fiutato l’affare, comprandola un anno dopo per una cifra di poco superiore al miliardo e mezzo di dollari. Un grande investimento, ma sicuramente riuscito, considerando che oggi YouTube milioni di visualizzazioni al giorno.

Nel corso degli anni, il sito di condivisione in rete più famoso del mondo ha aggiunto diversi servizi e sta per arrivarne un altro che potrebbe sconvolgerti. Se ne parlava già da un po’ di tempo, ma adesso è ufficiale e tantissime persone non aspettavano altro! Questa funzione è incredibile, gli appassionati del genere hanno dovuto aspettare più del previsto, ma ne è valsa la pena. È molto probabile che anche tu la utilizzerai, non c’è alcun dubbio. Ecco qual è la nuova funzione di YouTube.

YouTube Music disponibile per gli Apple HomePod

YouTube Music adesso è disponibile anche per gli speaker smart della linea Apple HomePod. Si tratta di una notizia che gli appassionati del mondo Apple aspettavano da tempo e adesso è diventata realtà. Google ha annunciato il supporto degli altoparlanti Apple HomePod e HomePod Mini. Potrai accedere a questo servizio tramite i comandi vocali e Siri riuscirà a farti ascoltare la tua musica preferita in pochi secondi.

Fino ad oggi, gli utenti dovevano aprire l’applicazione sullo smartphone e riprodurre la musica attraverso il servizio AirPlay, ma adesso non sarà più così e tutto diventerà più semplice. Ovviamente, per accedere a questa nuova funzione sarà necessario abbonarsi a YouTube Premium o a Music Premium, altrimenti sarà impossibile sfruttarla. Se vuoi usare il servizio di Google su HomePod, non dovrai fare altro che scaricare l’ultima versione di YouTube Music ed entrare nelle impostazioni.

Una volta connessa l’app con HomePod, sarai subito in grado di ascoltare la tua playlist. YouTube Music potrà essere impostato anche come servizio streaming predefinito sul tuo altoparlante. Ti basterà selezionare questa app all’interno delle impostazioni dedicate, altrimenti dovrai chiedere a Siri di farti ascoltare la musica tramite YouTube Music. Inoltre, Google ha annunciato tante novità, sia per l’app web che per quella dedicata agli smartphone, ma ne parleremo in un’altra occasione.