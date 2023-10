A Mediaworld partono i Dyson Days, prodotti per la casa a prezzi stracciati: ecco le offerte da non perdere

Finalmente è tempo di sconti, e Mediaworld dà il via ai Dyson Days! Non farti scappare i prodotti per la casa a questi prezzi assurdi!

Mediaworld è la catena di negozi di elettronica famosissima per le sue offerte e sconti periodici, ad esempio durante il Black Friday e il Cyber Monday offre tanti prodotti di elettronica e tecnologia di alta qualità a prezzi stracciati! A quanto pare però, per Mediaworld non basta tutto ciò, infatti per attirare la clientela, ha deciso di lanciare anche i Dyson Days! Andiamo a vedere più nello specifico di cosa si tratta..

Come tutti sappiamo, Mediaworld offre una vasta gamma di prodotti elettronici come computer, smartphone, tablet, televisori, fotocamere e anche elettrodomestici di ogni genere e di ogni marca. I suoi negozi sono distribuiti in tutta Italia, e attirano tantissimi acquirenti in cerca di affari convenienti su prodotti di elettronici e tecnologici. Per attirare ancora più clientela, Mediaworld ha deciso di lanciare dal 22 ottobre 2023 i “Dyson Days”, proponendo una serie di sconti appetibili sui prodotti del noto brand inglese di elettrodomestici Dyson.

Infatti Dyson, è un’azienda specializzata nella progettazione e produzione di elettrodomestici diventati molto famosi negli ultimi anni sia in Italia che nel mondo. Si distingue per i suoi prodotti dotati di tecnologia innovativa e di un design distintivo. È inevitabile conoscere i suoi popolari aspirapolveri dotati di tecnologia ciclonica, grazie alla quale non è più necessario utilizzare i sacchetti per raccogliere lo sporco. Oppure anche i suoi asciugacapelli dalle prestazioni avanzate e il design ergonomico, risultano essere quelli più ambiti da tutti, soprattutto dalle donne. Quindi non ci resta che scoprire quali prodotti firmati Dyson, saranno venduti a prezzi stracciati da Mediaworld. Scopriamolo insieme!

Dyson Days: ecco le offerte di Mediaworld sui prodotti per la casa migliori sul mercato!

I prodotti by Dyson che saranno venduti a prezzi stracciati da Mediaworld a partire dal prossimo 22 ottobre sono davvero tanti, quindi apri bene gli occhi prima che li esauriscano in men che non si dica! Partiamo subito dai famosi aspirapolveri: la scopa elettrica Dyson V8, la quale ha un prezzo di listino di 399 euro, costerà 299 euro. Mentre la Dyson V11, che solitamente costa 599 euro, sarà messa in offerta a 499 euro.

Invece, per quanto riguarda i prodotti per la casa in generale, l’offerta da non perdere assolutamente è quella del Purifier Cool Autoreact di cui il prezzo di listino è 599 euro, Mediaworld ha deciso di venderla a 399 euro, quindi ben 200 euro in meno!! Un altro sconto pazzesco possiamo trovarlo per il Dyson Multi Styler Airwrap, venduto normalmente al prezzo di 549 euro, sarà possibile acquistarlo a 499,99 euro! Anche la piastra per capelli Dyson Corrale sarà disponibile al prezzo di 449 euro. Incredibile vero? I prodotti Dyson però non finiscono qui, sul sito ufficiale di Mediaworld potrete trovare una lista completa dei prodotti Dyson in offerta a partire dalla prossima settimana!