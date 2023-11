Addio per sempre al freddo: i trucchi che ti cambieranno la vita, bastano pochi euro e hai risolto

Finalmente non soffriremo più il freddo e risparmieremo anche sul caro bollette, ecco cosa non puoi farti mancare per quest’inverno.

Durante questo periodo abbiamo avuto a che fare con un rincaro delle bollette di luce, gas e tutto. La causa di questo aumento è anche dovuta al Covid-19, poiché l’epidemia, rallentando molto l’economia, ha bisogno di reintegrarsi completamente. Tuttavia abbiamo anche potuto godere di alcuni aiuti.

Il caro bollette dovrebbe continuare fino alla fine del 2023, però non abbiamo, certamente, la sicurezza della sua fine dopo quest’anno. Anzi potrebbe forse continuare per altri due o tre anni, ma se davvero così fosse, molti di noi potrebbero rimetterci denaro o i nostri risparmi, pagando una spesa difficile da sostenere. Ecco alcuni dei trucchi che puoi usare per riscaldarti a casa senza dover accendere il riscaldamento e dover pagare di più il gas.

Trucchi per combattere il freddo, risparmierai parecchio denaro

Possiamo riuscire a salvarci sia dall’incessante freddo, che dal caro bollette. Sfruttiamo ulteriori bonus andando ad utilizzare anche gli sconti e le promozioni che ci vengono proposte tramite il Black Friday. Alcune aziende oggi ci forniscono degli strumenti di riscaldamento che utilizzano poca energia e mantengono la tua abitazione al caldo.

Un prodotto che ti consigliamo è la stufetta elettrica di OMISOON. Grazie ai suoi potenti riscaldamenti in ceramica PTC e una potenza massima di 2000W, garantisce un basso consumo e un impiego di tempistiche rapide per riscaldare. La stufetta contiene anche un termostato automatico, che prevede un minimo di 17 gradi sino a un massimo di 37, a cui puoi anche impostare, usando la modalità ECO, una soglia che non supera e non diminuisce spegnendosi e riaccendendosi quando ce né il bisogno. Inoltre sfruttando la sua altezza e la rotazione a 90 gradi può consentire di coprire uno spazio ampio. Infine può anche essere utilizzato d’estate come ventilatore, è facile da montare e non è ingombrante.

Grazie allo sviluppo tecnologico oggi possiamo godere anche di coperte scaldanti. La coperta proposta da JERVAMNI prevede un consumo energetico basso e un riscaldamento uniforme. Possiamo usarla per il nostro letto o comodamente sul divano, senza temere di un surriscaldamento grazie al suo sistema di protezione. Oltre a queste caratteristiche è dotata anche di un telecomando con cui puoi gestire l’attività del calore e il tempo di utilizzo. Le parti elettriche sono anche rimovibili, quindi puoi anche, senza problemi, lavarla.

Acquista la stufetta elettrica e la coperta riscaldata.