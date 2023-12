Amazon e il pagamento a rate: cosa c’è da sapere su Cofidis e perché in tantissimo lo scelgono

Con l’avvicinarsi del Natale, molti utenti scelgono di pagare comodamente a rate gli acquisti dei regali con una comoda funzione di Amazon.

Si avvicina il periodo delle festività natalizie e milioni di persone in tutta Italia sono impegnate a fare i regali da donare ai propri cari. Molte di loro scelgono Amazon come principale metodo di shopping, grazie alla comodità della consegna a casa e alle offerte davvero interessanti che si possono trovare sul sito. Oltre a occasioni da non lasciarsi sfuggire, però, il colosso della vendita online offre ai suoi utenti anche un metodo di pagamento molto interessante.

Stiamo parlando di Cofidis, un’opzione di pagamento disponibile per la maggior parte degli acquisti sulla piattaforma che permette agli utenti di rateizzare l’importo dovuto ad Amazon e fare acquisti senza vedersi scalate centinaia di euro in una singola volta.

In un periodo come questo, in cui è facile raggiungere cifre di spesa davvero considerevoli, è un’opzione da non sottovalutare, soprattutto se si considera che Cofidis non comporta particolari costi aggiuntivi per l’utente.

Amazon permette ai suoi utenti di fare spesa e pagare comodamente a rate

Cofidis è un istituto di credito specializzato che da qualche tempo collabora con Amazon. Per l’occasione, ha realizzato una specifica linea di credito, chiamata CreditLine, che permette agli utenti di pagare gli acquisiti fatti sul sito in rate con addebito sul proprio conto corrente. Gli acquisti devono avere un importo totale compreso tra 100 e 1.500 euro.

Ci sono alcuni requisiti per avere diritto a utilizzare CreditLine è necessario essere maggiorenni e avere un conto corrente italiano. Non sono accettate carte prepagate ed è anche richiesto il caricamento della propria tessera sanitaria e di un documento a scelta tra passaporto o patente in formato tessera.

Ogni ordine può essere rateizzato in diverse opzioni: 3, 5, 6, 10, 12, 18 e 24 mesi, a patto che l’importo minimo di ogni singola rata sia di almeno 15 euro. Tuttavia, ci sono dei prodotti che non è possibile pagare grazie a Cofidis: CreditLine non è disponibile per ordini che contengono buoni regalo Amazon, prodotti digitali, prodotti in prevendita, prodotti alimentari e, ovviamente, abbonamenti (compreso Amazon Prime).

In ogni caso, la possibilità di usare Cofidis o meno sarà subito evidente nella schermata di pagamento finale. Accedendo al carrello, l’utente potrà procedere fino alla sezione “Seleziona una modalità di pagamento” e, se i prodotti nel carrello lo consentono, vedrà anche la voce “Pagamento a rate”. A questo punto sarà possibile scegliere l’opzione “Paga a rate con Cofidis) e si verrà reindirizzati sul sito ufficiale della compagnia. Qui verranno richiesti i documenti necessari e sarà possibile scegliere tra i diversi metodi di rateizzazione. Il sito chiederà all’utente diversi dettagli, ma una volta inseriti tutti sarà possibile procedere al pagamento finale.