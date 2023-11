Anche la Tim cede al fascino del Black Friday: ritorna un’offerta incredibile per tutti

Il Black Friday sarà veramente spettacolare. Anche il colosso italiano della telefonia ha deciso di proporre ai propri clienti un’offerta irrinunciabile. Ecco come funziona l’offerta e come puoi attivarla.

Il Black Friday è sempre più vicino e molte aziende si stanno organizzando per proporre ai propri clienti delle offerte incredibili. Anche se questo evento nasce per i prodotti legati alla tecnologia, ormai tutti si muovono in occasione del Black Friday. È come se fosse una giornata internazionale dei saldi, tutti fanno offerte, per la gioia dei clienti.

Una delle proposte più interessanti arriva da Tim. L’azienda di telefonia italiana ha deciso di festeggiare il Black Friday insieme ai suoi clienti, mettendo sul piatto una promozione che andrà a ruba. Tra poco ti daremo la possibilità di conoscere tutti i dettagli di questa offerta. Probabilmente non crederai ai tuoi occhi, i clienti Tim sono rimasti senza parole quando hanno ricevuto il messaggio. Ecco qual è l’offerta di Tim e come devi fare per renderla attiva.

Tim, arriva l’offerta per il Black Friday

Il Black Friday è un giorno molto atteso da tutti coloro che fanno acquisti online. Nel corso di questa giornata, infatti, vengono effettuati migliaia di acquisti, soprattutto nel campo della tecnologia. Negli ultimi anni, anche i negozi fisici hanno iniziato ad introdurre degli sconti, per evitare di perdere i clienti.

Questo vuol dire che il Black Friday, ormai, non è soltanto un giorno nel quale si fanno sconti sui prodotti di tecnologia, ma è possibile fare affari in tutti i contesti, anche quello della telefonia. La Telecom Italia Mobile ha deciso di fare un’offerta ai propri clienti ogni venerdì, fino al 15 dicembre.

L’iniziativa ha avuto un grande successo nel corso dell’ultimo weekend e sarà ripetuta ancora per diverse settimane. Non dovrai fare altro che collegarti al sito della Tim (tim.it), cercare l’area dedicata alle promozioni e selezionare quella relativa al Black Friday. In questa sezione troverai le date che riguardano le varie promozioni e saranno tutte di venerdì.

I clienti, cliccando sull’immagine della testimonial Miriam Leone, potranno scoprire quale sarà l’offerta del giorno e attivarla. Sarà veramente facilissimo e non dovrai fare nessun tipo di sforzo. Ti basterà cliccare sul volto dell’ex Miss Italia e scoprire quale regalo Tim avrà riservato a te. È ovvio che venerdì 24 novembre, in occasione del Black Friday, i clienti si aspettino dei regali speciali e Tim sicuramente non deluderà le aspettative. Imposta un promemoria nel tuo smartphone venerdì mattina, i regali di Tim ti aspettano.