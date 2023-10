Ancora novità ad ottobre: Amazon Prime Gaming regala giochi gratis per gli abbonati

Amazon Prime Gaming continua con le sue promozioni anche ad ottobre: giochi gratuiti per gli abbonati al servizio, ecco quali sono. Sarà un mese di ottobre all’insegna del gaming per te, preparati!

Amazon offre tantissimi servizi ormai. Gli appassionati di sport sanno benissimo che si può vedere uno dei match più interessanti di Champions League ogni settimana, ma c’è anche Amazon Prime Gaming, un altro servizio particolarmente amato dagli utenti del colosso statunitense. Su Amazon Prime Gaming è possibile trovare contenuti in maniera gratuita per espandere la propria esperienza di gioco. Si tratta di una vera e propria sala giochi virtuale, come quelle che c’erano fino a qualche anno fa.

La proposta viene aggiornata ogni mese e ottobre porterà diverse novità intriganti per gli abbonati di Amazon. È stato pubblicato alcune ore fa, infatti, l’elenco dei giochi che saranno a disposizione degli utenti per le prossime quattro settimane. A differenza di altri mesi, questa volta nessuno è rimasto deluso. Alcuni rumors sono stati confermati, ma ci sono anche diverse piacevoli sorprese. Ecco l‘elenco dei giochi che potrai trovare su Amazon Prime Gaming per tutto il mese di ottobre, sarà un mese molto speciale per te.

Amazon Prime Gaming: l’elenco dei giochi di ottobre

Amazon ha pubblicato i giochi che saranno a disposizione degli utenti per tutto il mese di ottobre. Alcuni partiranno durante la prima settimana, altri arriveranno con più calma. In totale, i giochi sono sette e c’è anche quello più atteso: Ghostwire: Tokyo. Questo gioco sarà disponibile a partire dal 5 di ottobre, mentre saranno caricati altri giochi fino al 26 del mese. Di seguito pubblichiamo l’elenco completo, con la data di caricamento. Questo mese ci sono dei titoli molto interessanti, il servizio di Amazon Prime Gaming diventa sempre migliore con il passar del tempo.

Ghostwire : Tokyo (Epic Games Store) – 5 ottobre;

: Tokyo (Epic Games Store) – 5 ottobre; Grunnd (Amazon Games) – 5 ottobre;

(Amazon Games) – 5 ottobre; Monster Prom 2: Monster Camp (Good Old Games) – 12 ottobre;

(Good Old Games) – 12 ottobre; The Coma 2: Vicious Sisters – Deluxe Edition (Good Old Games) – 12 ottobre;

– Deluxe Edition (Good Old Games) – 12 ottobre; Golden Light (Epic Games Store) – 19 ottobre;

(Epic Games Store) – 19 ottobre; The Textorcist (GOG) – 19 ottobre;

(GOG) – 19 ottobre; Super Adventure Hand (Amazon Games) – 26 ottobre.

Come abbiamo già detto, il titolo più interessante è sicuramente Ghostwire: Tokyo, un action horror in primo piano ambientato proprio nella capitale giapponese. Leggendo alcuni commenti in giro per il web, saranno tanti quelli che attenderanno il 26 di ottobre per scaricare Super Adventure Hand, un gioco considerato molto interessante. Ma non è finita qui perché gli abbonati potranno avere anche dei bonus. In arrivo contenuti aggiuntivi per Pokémon GO, Fall Guys e Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.