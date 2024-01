Apple, la sorpresa inaspettata: l’ultimo dispositivo in offerta

La Apple sorprende il mercato con l’offerta sul miglior dispositivo di sempre, nessuno aspettava questa notizia.

L’azienda statunitense Apple è la più conosciuta a livello mondiale, non tanto per la sua efficenza o qualità dei prodotti ma soprattutto per via della clientela, molto accanita. Quando un utente acquista un dispositivo di casa mela, è molto difficile che si trovi male o che cambi passando ad un’altra azienda.

Esistono molte aziende produttrici di smartphone, con sistemi operativi e caratteristiche diverse. Sopra a tutti vi sono Android e Apple. La casa mela si eleva rispetto agli altri per via del suo mantenimento nel tempo e per la semplicità nell’organizzazione delle interfacce. É infatti dimostrato che un prodotto del colosso californiano duri circa il 50% in più rispetto alla sua concorrenza.

Sorpresa Apple: lo sconto sull’ultimo dispositivo

Tra tutti i modelli e le versioni dei vari prodotti che ogni anno vengono lanciati sul mercato con nuove caratteristiche e migliorie, spicca l’ultimo smartphone: iPhone 15 Pro Max. É il modello più costoso nel rilascio dello scorso anno e in pochi sanno che è attualmente in promozione su Amazon.

Tutte le versioni degli smartphone Apple hanno una linea Pro e Pro Max e come tutte anche quest’ultima si differenzia per il suo design sofisticato, con spessore di 8,3 millimetri e un peso di 221 grammi. Il cellulare è tutto in titanio a parte la scocca che è in alluminio e gode di certificazione IP68, che garantisce protezione da acqua e polvere. Il processore è un A17 Pro, ha 8GB di RAM e 256, 512 GB o 1TB di memoria. Anche la connettività è di alto livello con 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC per le transizioni, Dual SIM e eSIM e anche questa volta la connettività satellitare d’emergenza. Una nuova caratteristica che ha scosso i fan Apple è il tasto azione al posto dell’interruttore della suoneria.

Grandi passi avanti sulle fotocamere del dispositivo che scatta foto a 24 megapixel, riuscendo ad ottenere maggior dettaglio anche quando si fa uno zoom digitale. A pressione multipla del pulsante 1X sarà possibile scegliere tra 24,28 e 35 millimetri. Grande acclamazione anche per la nuova fotocamera 5X, un sensore di ottima qualità che permette l’utilizzo in molti casi, anche in notturna con foto eccellenti. Tutte queste novità sommate consentono di avere risultati eccezionali. Il display del 15 Pro Max ha sempre 6,7 pollici e 1290 x 2796 pixel ma con picco di luminosità di 2000 nits e refresh da 1 a 120 Hz, garantendo maggior fluidità.

Come detto in precedenza spesso un possessore di iPhone non cambia con un telefono Android e questo è dovuto alla precisione e l’impeccabilità degli smartphone Apple. La batteria ha 4.441 mAh riesce a durare un’intera giornata di utilizzo intenso e due di moderato. In conclusione è uno smartphone di alte prestazioni, dotato della magia di iOS e di tutte le caratteristiche che distinguono la casa californiana.

