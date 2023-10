Apple Watch: l’indiscrezione delude tutti, cosa c’è da sapere

Le voci che girano su Apple Watch non sono molto entusiasmanti. Molti utenti sono rimasti delusi quando hanno scoperto questa cosa. Di cosa si tratta? Ecco tutti i dettagli.

Apple Watch è uno più amati dagli appassionati del genere. È stato introdotto sul mercato nel 2014 e, da quel momento, ha sbaragliato la concorrenza. Le sue funzioni sono tante e, rispetto agli altri marchi, hanno una maggiore precisione. Come tutti i prodotti Apple, anche Apple Watch ha un costo superiore alla media, ma c’è chi giura che non riuscirebbe ad utilizzare un orologio diverso da questo. Per questo motivo, ogni volta che è in uscita un nuovo modello, tantissimi curiosi vanno alla ricerca delle novità per decidere se acquistarlo oppure no.

In occasione del decimo anniversario, Apple ha annunciato un nuovo modello, ma sembra che le novità non siano piaciute ai potenziali clienti. Secondo alcune indiscrezioni e leggendo centinaia di commenti sui social network, Apple avrebbe deluso le aspettative, almeno per il momento. Oggi proveremo a comprendere quali saranno le novità introdotte nell’ultimo Apple Watch e perché non entusiasmano molto gli appassionati del genere.

Apple Watch X, nessuna novità per il nuovo modello?

Quando Apple presenta un nuovo prodotto c’è sempre molta curiosità per le novità che lo renderanno migliore rispetto al modello precedente. Come è ovvio che sia, anche in occasione del lancio di Apple Watch X c’è la stessa aspettativa. Sembra, però, che l’azienda statunitense abbia deluso tutti, almeno secondo i primi rumors. A riportare questa notizia è Ming-Chi Kuo, un analista particolarmente rispettato della TF International Securities, secondo il quale è improbabile che ci saranno “esperienze innovative significative” con il nuovo Apple Watch.

Chi pensava che, dopo dieci anni dalla presentazione del primo modello, avremmo assistito a qualcosa di rivoluzionario dovrà cambiare idea. Non ci sarà nessuna rivoluzione con la versione X di questo dispositivo. Sicuramente arriveranno novità e aggiornamenti, ma il nuovo Apple Watch sarà semplicemente una evoluzione di quello precedente. Questa notizia ha deluso tantissime persone, che hanno sfogato tutta la propria rabbia sui social network. Sono tanti, infatti, i commenti negativi nei confronti dell’azienda californiana.

Le voci sull’introduzione di un display micro-LED in grado di monitorare la glicemia sono state smentite. Secondo Kuo, sarà necessario aspettare il 2025 (forse anche il 2026) per vedere qualcosa del genere su un dispositivo Apple. Di sicuro, Apple Watch X avrà una cassa leggermente più sottile rispetto a quella attuale e sarà un po’ più leggero. Inoltre, il sistema di fissaggio dei cinturini sarà magnetico. I sistemi di monitoraggio della salute saranno più efficienti e precisi, ma non dovrebbero esserci grosse novità, almeno per il momento.