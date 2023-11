Black Friday Amazon e offerte segrete: le ore in cui è già possibile trovare sconti folli

Con il Black Friday da parte di Amazon che si avvicina a grandi passi è chiaro che occorre iniziare ad avere una strategia per trovare quello che cerchi. Compreso trovare l’orario ideale.

La comodità delle piattaforme di shopping online come Amazon è che sono aperte tutti i giorni e a tutte le ore. Questo perché ovviamente sono delle piattaforme che funzionano a livello globale e mentre magari da noi in Italia è ora di dormire in altre parti del mondo è tempo di fare acquisti, di trovare il regalo ideale per la persona del cuore o più semplicemente spendere il buono che si è ricevuto per il compleanno.

Anche quest’anno come negli anni precedenti uno dei momenti che più si attendono è quello del Black Friday. Per quello che riguarda la piattaforma che sorride sempre la prima cosa da sapere è quando iniziano i saldi. Amazon ha già chiarito che il periodo di sconti inizierà il prossimo 17 novembre e andrà avanti fino al 27 novembre.

Questo giorno è stato scelto perché è il cosiddetto cyber monday, la giornata in cui sono concentrati gli sconti sugli oggetti tecnologici. Ma questo non significa che non ci saranno offerte anche nei giorni precedenti. Come trovare sempre quelle più ghiotte?

L’orario ideale per lo shopping da Black Friday

Se stai cercando qualcosa a sconto è possibile che sulla grande piattaforma creata da Jeff Bezos quello che cerchi sia già scontato. Perché se è vero che il periodo del Black Friday è ancora un po’ lontano questo non impedisce sia da Amazon sia ai rivenditori che si trovano su Amazon di organizzare ciascuno il proprio periodo di sconti e saldi.

Sapendo ciò, hai probabilmente già iniziato ad esplorare le varie sezioni della grande piattaforma di e-commerce ma tante offerte sono già sfumate. Perché il problema dei saldi di questo periodo è che oltre ad essere saldi a tempo sono spesso saldi che riguardano una quantità prestabilita di oggetti.

Sì adotta quindi la teoria del chi prima arriva. Come fare per essere sempre tra i primi a poterti portare a casa esattamente quello che cerchi? Il trucco principale è quello di conoscere gli orari in cui le offerte diventano attive: l’orario più gettonato è mezzanotte.

Non puoi certo rimanere sveglio per tutta la notte e quindi quello che puoi fare è sfruttare una di queste tre tattiche. Innanzitutto prepara il carrello con quello che vorresti acquistare e attiva le notifiche nel momento in cui iniziano gli sconti relativi a quello che vuoi comprare.

Un’altra opzione è proprio quella di trovare, magari sui social, dei gruppi, telegram in questo è ideale, per avere sotto mano la situazione in tempo reale. Da ultimo puoi organizzare le tue ricerche sulla piattaforma in maniera strategica: una serata di caccia allo sconto scegliendo proprio i parametri di ricerca in base alle offerte attive.