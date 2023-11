Black Friday Amazon, offerte pazzesche: salvatevi subito questa data

Il Black Friday arriva anche su Amazon con delle offerte da non perdere: entriamo nel merito e scopriamo la data entro cui tutto resterà attivo.

Il sito di e-commerce più famoso al mondo si sta preparando per il black friday, la settimana con più sconti in assoluto dell’anno, sconti che permettono l’acquisto di tantissime cose che vanno dalla tecnologia, a materiale per la casa e cosi via.

E’ molto importante ricordare che il black friday ha luogo il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento americano e la regola vede proporre degli sconti davvero eccezionali non solo nei negozi tradizionali ma anche negli e-shop online che si riempiono di sconti incredibili e di promozioni a tempo. Il successo di questo evento è infatti nato in America, ma con il tempo è arrivato in Italia cosi come in tutto il mondo e adesso è decisamente la settimana più attesa dell’anno.

Tornando però al nostro argomento principale, Amazon ha annunciato il grande evento a cui prepararsi con un banner inserito nella homepage del sito: la settimana in questione è quella che va dal 17 al 27 Novembre 2023 prossimo. Entriamo nel dettaglio.

Black Friday Amazon, in che modo il sito e-commerce proporrà le offerte

Quindi, ricapitolando, il black friday di Amazon con tutte le sue offerte quest’anno ricadrà il 24 Novembre 2023, ma il sito di e-commerce ha deciso di dedicare una intera settimana allo shopping e agli sconti che sono davvero incredibili.

Amazon partirà una settimana prima con la classica marcia d’avvicinamento che ci porterà al venerdì nero dello shopping e poi il lunedì successivo (il 27 Novembre 2023) al Cyber Monday dedicato agli sconti sui prodotti tech.

Per il momento la pagina in questione non è ancora attiva e quindi non è ancora possibile sapere con certezza quali sono gli oggetti che avranno dei prezzi ribassati, ma con ogni probabilità in promozione ci saranno anche i prodotti relativi alla gamma Echo e Fire Stick, ma allo stesso tempo non mancheranno anche quelli collaterali di altri brand.

Ovviamente per non perdere nemmeno un minuto di questo grande evento, è il caso di prestare attenzione anche per capire se su qualche oggetto gli sconti verranno applicati anche prima del previsto. Nel frattempo tutto quello che dovete fare è far partire il conto alla rovescia e fare una lista delle cose che desiderate comprare da molto tempo. Il giorno giusto sta per arrivare.