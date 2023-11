Black Friday, offerta imperdibile per gamer e creator: cuffie premium HD in edizione speciale a prezzo stracciato

Il Black Friday propone un’offerta imperdibile per i content creator e per i gamer: queste cuffie premium sono ad un prezzo stracciato.

Il venerdì nero è pronto ad arrivare ma il web ha già da qualche giorno messo in atto delle proposte incredibili. In questo caso si parla di un prodotto molto utile per i gamer e i content creator dato che lavorano molto tramite l’audio. Ora potranno lavorare più approfonditamente con delle cuffie Premium HD proposte ad un prezzo bassissimo.

Avere delle ottime cuffie permette di immergersi nei vari contenuti di proprio interesse. Questo modello è ottimo non solo per videogiocatori e i content creator ma anche per le persone che passano molto tempo al computer, grazie ad una qualità che poche cuffie riescono a raggiungere. Il tutto diventa ancora più interessante dato il prezzo ribassato del 60%.

Per chi è alla ricerca di nuove cuffie deve necessariamente conoscere questa offerta presente sull’e-commerce Amazon. Quest’ultimo ancora una volta rende disponibile un prodotto ad un prezzo quasi di favore. Andiamo a scoprire dettagliatamente la promozione della giornata.

Cuffie premium HD in offerta su Amazon per il Black Friday: sconto del 60%

Amazon è leader del suo settore anche grazie ai tanti prodotti disponibili nel suo market, che diventano ancora più appetibili in periodi come il Black Friday. A tal proposito c’è da analizzare e conoscere l’offerta sulle cuffie Sennheiser HD 599, un modello aperto sul retro e in edizione speciale acquistabile solo dalla realtà creata da Jeff Bezos.

Queste cuffie premium sono apribili e retroauricolari con un design “Ergonomic Acoustic Raffinement” (E.A.R) che permette di incanalare il segnale audio verso le orecchie dell’ascoltatore. Le Sennheiser HD 599 presentano una fascia imbottita e auricolari ottimi per le lunghe sessioni.

In questa edizione speciale si può accogliere un modello che garantisce alte prestazioni riuscendo ad arrivare ad offrire un suono sofisticato e una qualità costruttiva di tutto rispetto. I componenti sono premium e portano i trasduttori Sennheiser ad utilizzare bobine in alluminio che assicurano un’alta efficienza e una distorsione molto bassa.

Le Sennheiser HD 599 sono fornite di due cavi scollegabili: uno da 3m con jack da 6.3mm adeguati per i sistemi di home entertainment e un altro da 1.2 metri con un jack da 3.5mm per smartphone, laptop e tablet. Ora non resta che svelare il prezzo di queste magnifiche cuffie.

Su Amazon è possibile acquistarle a 79,99 euro invece di 199,00 euro, con un risparmio del 60%. La valutazione degli utenti è di 4,6, un dato che rende chiara l’idea sulla qualità di queste cuffie. L’offerta vale solo per il Black Friday e questo induce a non pensarci troppo.