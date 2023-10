Buono Amazon da 100 euro in regalo se attivi la Fibra: nuova promozione

Se attivate la fibra con questa promozione, avete diritto ad un buono Amazon da 100 euro. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Amazon è ad oggi la piattaforma di e-commerce numero uno al mondo. Un successo costruito nel corso degli anni, grazie ad un catalogo sempre più vasto e agli enormi vantaggi che Prime sa offrire. Come per esempio le spedizioni gratuite e garantite in un giorno, Prime Video, Prime Music, Prime Gaming e chi più ne ha più ne metta.

Senza dimenticare le varie finestre di promozioni e offerte – come il Black Friday e il Prime Day – o i buoni sconto messi a disposizione. Tra le altre cose, dovete sapere che di recente è stata lanciata un’iniziativa che vi dà la possibilità di ottenere subito un coupon del valore di 100 euro utilizzabile sulla piattaforma di e-commerce. Per poterne usufruire subito, vi basta attivare la Fibra presso questo operatore.

Buono Amazon da 100 euro, vi basta attivare la Fibra con questo operatore

Se state cercando una nuova offerta per attivare la fibra a casa, allora dovreste considerare quest’ultima promozione appena lanciata. Oltre che della massima velocità in download e in upload disponibile, avrete la possibilità di usufruire di un buono Amazon del valore di 100 euro utilizzabile sin da subito all’interno della piattaforma di e-commerce.

A lanciare la promo ci ha pensato Open Fiber, che ha annunciato l’arrivo della nuova iniziativa chiamata “Open Fiber ti premia“. Fino al 1° aprile 2024, tutti i residenti in Italia che decideranno di attivare una delle tante offerte disponibili avranno accesso ad un regalo. Che equivale ad un buono del valore di 50 o 100 euro, utilizzabile su Amazon e su altri enti che hanno aderito come Carrefour, Kasanova, MediaWorld, Q8, Tannico e Zalando.

Ma da cosa dipende il valore del coupon? Dal Comune di residenza e dalla copertura disponibile. Per poter riscattare subito il tutto, vi basta accedere alla pagina dedicata sul sito di Open Fiber e inserire tutti i dati richiesti. Confermata l’idoneità, riceverete il codice via email.

Prima di richiedere informazioni, vi consigliamo di accedere a questo sito e di verificare la vostra copertura della fibra FTTH tramite Open Fiber. In caso la vostra zona di residenza sia affine alla promozione, verrete reindirizzati ad un’altra pagina con tutte le offerte disponibili e che potete attivare. Scegliete quella che più si addice alle vostre esigenze, attivatela e ottenete il coupon da 50 o 100 euro.