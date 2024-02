Cashback con rimborso immediato del 50% degli acquisti su questi prodotti

Opportunità importante S.C. JOHNSON: come funziona la promozione per il rimborso del 50% degli acquisti, i dettagli

Curiosità ed attenzione sempre altissime quando il tema si lega a promozioni interessanti ed opportunità rilevanti, ovvero a sconti e possibilità di rimborso che suscitano sempre l’interesse degli utenti. In tale specifico caso si tratta della attività “Insieme per un futuro sostenibile“, il nuovo cashback S.C. JOHNSON da scoprire che permette il rimborso del 50% degli acquisti fatti, secondo i limiti e le condizioni previste.

Il nuovo cashback in questione è attivo a partire dal 26 febbraio e sino al 7 aprile dell’anno in corso. L’attività è altresì attiva presso i punti vendita fisici della Grande Distribuzione Organizzata e dei Drugstore i quali espongono l’inerente materiale pubblicitario e nei relativi portali di e-commerce. Vi è però anche l’esclusione degli acquisti fatti sul portale Amazon.it al pari di quelli compiuti nei punti vendita appartenenti alle società Esselunga S.p.A e Gottardo S.p.A.

Per quanto concerne o prodotti previsti nell’iniziativa, si tratta quelli col marchio Pronto, Oust, Mr Muscle e Duck che si possono trovare all’interno del regolamento da consultare per prendere visione dell’elenco completo dei prodotti aderenti. Ma come funziona nel dettaglio il cashback ed il rimborso e qual è il massimo rimborsabile previsto? Ecco i dettagli di seguito.

Cashback S.C. JOHNSON, rimborso del 50% degli acquisti: tetto massimo e come partecipare

Suscita dunque attenzione l’attività “Insieme per un futuro sostenibile” inerente S.C. JOHNSON, in merito alla possibilità di usufruire del cashback col rimborso del 50% degli acquisti. Per quanto riguarda il funzionamento in generale, comprando quantomeno 10,00 euro di prodotti aderenti e coinvolti in un solo scontrino, al netto di sconti o promozioni, l’interessato potrà ottenere il rimborso del cinquanta per cento sino ad un massimo di euro 5,00.

Dunque ad esempio, qualora sul documento d’acquisto risultasse una spesa pari ad 11,50 euro per i prodotti coinvolti nell’iniziativa, si maturerà il diritto a far richiesta del rimborso massimo di euro 5,00. Occorre anche tener presente, come si legge dal regolamento, che “Ciascun Destinatario potrà partecipare al massimo n.1 volta durante l’intero periodo“.

Per partecipare all’iniziativa occorrerà conservare lo scontrino e collegarsi al portale dedicato entro cinque giorni dall’acquisto fatto, procedendo all’inserimento dei vari dati richiesti. La modalità di rimborso avverrà a mezzo bonifico, tramite bonifico sull’IBAN oppure carta ricaricabile con codice IBAN. Si legge sulla pagina dedicata che per informazioni è possibile scrivere a “info@insiemeperunfuturosostenibile.it”, o telefonare al “numero 0691810435“, dalle ore 09.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00.

Si raccomanda di consultare la pagina dedicata e di leggere con attenzione il regolamento per prendere visione di ogni aspetto importante, a partire dalle condizioni previste, i prodotti inclusi e quelli esclusi, gli aspetti legati al rimborso e tutti gli altri importanti elementi da conoscere.