C’è un sistema che ti permette di risparmiare il 45% sulla bolletta dell’acqua e salva l’ambiente, scoprilo subito

Si parla sempre di risparmiare luce e gas ma in realtà anche l’acqua è una risorsa che sarà sempre meno disponibile per le persone.

Al momento non esiste un vero e proprio “allarme idrico” ma come ben si comprende l’acqua sta diminuendo sempre di più, a causa del massiccio uso da parte di cittadini e aziende e anche per le minori quantità di piogge che si verificano a livello globale.

Ecco che in nome dell’ambiente e della tutela della risorsa acqua si può già cominciare a pensare ad un sistema che permetta l’ottimizzazione del suo consumo.

Puoi risparmiare quasi la metà nella bolletta dell’acqua, ecco cosa hanno inventato

Oggi molte persone hanno in casa un depuratore dell’acqua, che serve a migliorarne la qualità e dunque essere più sicuri quando si beve o quando si cucina.

Però mancano dispositivi che permettano di risparmiare anche sul consumo di questa preziosa e insostituibile risorsa. Grazie all’idea di un’azienda olandese, la Hydraloop, presto tutti potremo avere in casa un dispositivo davvero efficace che permetterà di abbattere la bolletta di quasi la metà. Ma soprattutto di aiutare l’ambiente.

Hydraloop ha brevettato un nuovo sistema per riciclare l’acqua domestica. Il dispositivo in questione è in grado di trattare le acque grigie, (cioè l’acqua che va a finire nello scarico della doccia e del lavandino) e di purificarle per poi essere usate nello scarico del Wc, nel sistema di irrigazione del giardino o per fare la lavatrice.

L’innovazione tecnologica di questo sistema è molto interessante, perché l’acqua non viene depurata attraverso filtri, come si potrebbe pensare, ma con altri processi. Come annuncia la stessa azienda, infatti, “La nostra tecnologia rimuove sporco, sapone e altri inquinanti senza utilizzare un filtro, una membrana o sostanze chimiche”. E l’assenza di filtro risolve anche la problematica inerente alla sua manutenzione e/o sostituzione.

Il dispositivo, agisce tramite diversi procedimenti: sedimentazione, flottazione, galleggiamento dell’aria disciolta, frazionamento della schiuma, un bioreattore aerobico e infine disinfezione mediante luce UV.

Questo sistema permette di poter riciclare anche fino al 95% l’acqua degli scarichi della doccia, del lavandino e della lavatrice. Secondo alcune stime, ciò consentirebbe di dimezzare la bolletta dell’acqua.

Il dispositivo inventato da Hydraloop è poi anche Smart e grazie a un’App connessa le persone possono monitorare quanta acqua è stata riciclata e risparmiata, e di controllare report giornalieri, settimanali o mensili. Attualmente è in vendita a circa 4 mila euro, ma se il prodotto otterrà ampia richiesta è molto probabile che anche il prezzo scenda.

Si tratta di un sistema che probabilmente a breve potremo installare nelle nostre case e ottenere un doppio vantaggio: risparmio in bolletta e salvaguardia dell’ambiente.