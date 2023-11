Con meno di 60€ rendi lo schermo della tua tv un 4K Ultra HD: questo dispositivo in offerta è geniale

Ora potete rendere lo schermo della vostra TV un 4K Ultra HD. Vi basta acquistare questo accessorio, costa meno di 60 euro.

Sentite che il vostro TV ha ormai fatto il suo tempo e state pensando di acquistarne uno nuovo? Si tratta di una possibilità che è comune a molte persone, soprattutto alle più appassionante del settore che vogliono sfruttare qualità uniche come il 4K, l’ultra HD, i benefici delle smart TV e via dicendo.

Ma se vi dicessimo che c’è una soluzione più congeniale e che vi permetterà con meno di 60 euro di godere di una TV di qualità unica? Esiste un comodo accessorio che è perfetto per poter godere di tutti i benefici delle ultime Smart TV presenti sul mercato senza il bisogno di dover andare in negozio e pagare centinaia di euro. Col Black Friday lo trovate anche a meno, ecco tutti i dettagli.

Come rendere la TV un 4K Ultra HD: l’offerta a meno di 60 euro

Se volete rendere la vostra TV di una qualità assoluta e farla arrivare al 4K Ultra HD, allora dovete provare con questo accessorio unico. Lo pagate meno di 60 euro e potrete godere di benefici pazzeschi sia a livello di resa visiva che di app e programmi accessibili tramite la connessione ad internet. Ora c’è uno sconto unico, grazie al Black Friday proposto.

Il dispositivo in questione è il nuovo Fire TV Stick di Amazon, disponibile con il supporto ad Alexa nella sua versione 4K Max. Con gli sconti del Black Friday, è stato proposto un ribasso al costo di listino pari al 29%. Invece che 79,99 euro, lo potete pagare solo 56,99 euro. Stiamo parlando del top di gamma ad oggi disponibile sul mercato, per una visione di film e serie TV ad un livello assoluto.

Presente il supporto all’HDR e al Dolby Vision, così da avere colori più nitidi che mai e una velocità di prestazioni senza precedenti. Garantite con la connessione Wi-Fi 6 e con il processore quad-core. Impossibile non menzionare Alexa, che con la voce dà la possibilità di controllare il tutto senza dover prendere il telecomando in mano. Ci sono decine di app che potete scaricare gratis. Come per esempio Netflix, DAZN, Prime Video, Spotify e via dicendo. In modo da poter accedere ai propri account e usufruire di un intrattenimento senza precedenti.