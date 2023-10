Coopvoce con Evo200 fa il botto, prezzo basso e servizi enormi: l’offerta però è a tempo

La nuova offerta Coopvoce è molto competitiva rispetto a quelle degli altri gestori telefonici, ma devi affrettarti perché è in scadenza. Non sarà disponibile ancora a lungo, ma il risparmio è assicurato.

Inseguire le offerte telefoniche non è semplice. Con la liberalizzazione del mercato, infatti, molte aziende che non nascono nell’ambito della telefonia stanno proponendo pacchetti spesso molto competitivi, sia dal punto di vista del servizio che da quello del prezzo. Queste aziende hanno deciso di buttarsi a capofitto in altri mercati per aumentare gli utili, non a caso fanno spesso offerte anche per servizi legati all’energia elettrica e al gas domestico.

Anche Coop ha deciso di seguire questo percorso e sta proponendo delle tariffe telefoniche particolarmente convenienti. L’ultimo pacchetto promozionale si chiama Evo200 ed è davvero conveniente. Lo è tal punto da costringere il marchio, noto per i suoi supermercati soprattutto nel centro e nel nord dell’Italia, ad impostare una data di scadenza. Questa offerta non durerà per sempre, quindi dovresti approfittarne adesso, altrimenti resterai escluso.

Evo200, l’ultima offerta di Coopvoce è da brividi

Se il tuo gestore telefonico è partito bene, ma ha aumentato più volte il prezzo dell’abbonamento, senza proporti pacchetti aggiuntivi, forse è arrivato il momento di cambiarlo e di guardarti intorno. Le promozioni sono sempre tante, ma ce n’è una che sta sbaragliando il mercato da qualche giorno. Si chiama Evo200 ed è l’ultima proposta commerciale di Coopvoce. Il gestore telefonico offre un servizio a prezzi molto convenienti, quindi dovresti considerare l’idea di cambiare e di sceglierlo. Tra poco ti daremo la possibilità di renderti conto di quanto sia vantaggioso dal punto di vista economico.

Con Evo200 navigherai in 4G e avrai duecento giga, minuti illimitati e mille sms a soli 7,90 euro al mese. Questa promozione è valida fino all’8 novembre, poi scadrà e non sarà più possibile attivarla. Si tratta di una proposta commerciale che sta sbaragliando il mercato, anche perché Coopvoce si vanta di non aver mai aumentato le tariffe ai propri clienti e promette di mantenere questa politica anche in futuro.

Il costo di attivazione è di dieci euro e la scheda arriverà direttamente a casa, non devi nemmeno andare in un negozio e perdere tempo con un addetto. Non dovrai fare altro che andare sul sito del gestore telefonico, compilare la richiesta online e aspettare qualche giorno per ricevere la scheda. In alternativa, puoi andare a ritirarla presso un punto vendita Coop. Anche chi è già cliente Coopvoce potrà approfittare della promozione, pagando un costo di attivazione di 9,90 euro.