Eurospin spiazza tutti: la super televisione è ora in offerta ad un prezzo eccezionale

C’è una super televisione in offerta ad un prezzo speciale da Eurospin. Ecco di cosa si tratta e come approfittarne subito.

Sempre più persone negli ultimi anni stanno decidendo di optare per le Smart TV. Si tratta di apparecchi che si possono collegare ad internet per accedere ad un vastissimo catalogo di app e servizi di ogni tipo. Dalle app di streaming come Netflix e Prime Video a quelle per lo sport come DAZN, passando per la musica di Spotify e via dicendo. È tutto accessibile gratuitamente dal proprio telecomando, per una comodità unica.

Ci sono diversi modelli sul mercato che stanno attirando l’interesse dei consumatori, sia per la qualità audio e video che per il prezzo. Tra le tante promozioni disponibili, ce n’è una di Eurospin che potrebbe fare al caso vostro. La catena di supermercati ha deciso di mettere in vendita una super televisione ad una cifra imperdibile. Se siete alla ricerca di un TV di ultima generazione, dovreste approfittarne subito online o presso uno dei tanti punti vendita sparsi in Italia.

Super televisione da Eurospin: i dettagli dell’offerta a tempo

Eurospin ha deciso ancora una volta di fare le cose in grande, mettendo in vendita una super televisione ad un prezzo mai così basso. Si tratta di un’offerta a tempo che può essere sfruttata sia online che presso uno dei tangi negozi sparsi per il territorio nazionale. Ecco perché dovreste approfittarne ora per godere di specifiche tecniche top di gamma ad un costo che non troverete da nessun’altra parte.

Il modello in questione è il Majestic LED ST32VD da 32 pollici, un potente televisore HD Ready che può vantare il sistema operativo VIDAA per accedere alle varie applicazioni in maniera facile e veloce. Con sintonizzatore analogico e compatibile con le ultime tecnologie DVB-T2, ha la connettività USB, 1xAV, 3 porte HDMI, CAM CI+ HD e il Wi-Fi. Inclusi nella confezione anche il telecomando e le batterie. La sua classe di efficienza energetica è F.

Dal peso di soli 3,5 kg, può essere posizionato in ogni stanza della casa. Senza base ha le dimensioni di 73,2 x 7,2 x 43×2 cm, mentre con la base si parla di 73,2 x 19,1 x 47,9 cm. È disponibile a partire dal prossimo 20 ottobre alla cifra di 139,99 euro, il minimo storico per una TV così avanzata e dalle caratteristiche di livello assoluto. Vi consigliamo di approfittarne ora, non ve ne pentirete.