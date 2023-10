Fotocamere Mirrorless da non perdere ad Ottobre: le migliori di fine 2023 a prezzi davvero stracciati

Scatta foto eccezionali con gli ultimi modelli Mirrorless: abbiamo scelto le migliori presenti in commercio. Scopri la nostra guida.

Pratiche, comode da trasportare ed eccellenti per foto e video: le fotocamere Mirrorless stanno prendendo largamente piede nel campo del settore fotografico. Sono in grado di destreggiarsi in qualsiasi tipo di situazione senza mostrare la benché minima indecisione, sia che si tratti di immagini che fissano per sempre i ricordi di una vacanza sia che invece si parli di filmati da condivider con orde di follower sui social network.

Da non confondere con le più semplici compatte “punta e scatta”, sebbene le fattezze siano assai simili, questo tipo di fotocamere sono in grado di offrire eccezionali prestazioni arrivando addirittura a superare le reflex: ottimi esempi sono infatti la Sony alpha 7S III e la Panasonic GH6 in grado di registrare in 4k. Ma a quale affidarsi per avere una gestione completa dello scatto e disporre della flessibilità che solo le ottiche intercambiabili sono in grado di offrire? Abbiamo selezionato per voi le marche di fine 2023, disponibili a prezzi davvero stracciati. Vi presentiamo dunque la nostra guida.

Mirrorless: quali modelli scegliere per avere il massimo della qualità a prezzi davvero convenienti

Scegliere una Mirrorless non è certamente un compito semplice. Bisogna avere conoscenza dei rudimenti della fotografia e degli elementi fondamentali che compongono una fotocamera, e ultime, ma non per importanza, le nozioni di base per effettuare uno scatto perfetto.

La prima domanda che occorre porsi è, tuttavia, “quanto voglio spendere”? Stabilire un budget diviene fondamentale in un mercato assai ricco di proposte, che variano di prezzo in maniera sensibile a seconda delle caratteristiche ed è altrettanto importante avere in mente in quali contesti si decide di utilizzare la macchina fotografica. Per venirvi in aiuto abbiamo scelto di stilare un elenco con il riferimento ad alcuni dei migliori modelli presenti in circolazione, capaci di offrirvi un’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Sony Alpha Zv-E10. Progettata per viaggi creativi che aspirano a un aspetto artistico, ZV-E10 si prende cura degli elementi critici della produzione video. Crea uno straordinario vlog sfruttando gli obiettivi intercambiabili, l’ampio sensore APS-C, il microfono direzionale a 3 capsule incorporate e funzioni speciali progettate per il vlogging, per risultati dall’aspetto professionale senza problematiche.

Sony Alpha 7M2K. Questa Mirrorless è sinonimo di stabilità per tutti. Disponibile sul mercato ad un prezzo consigliato di 1200€, si guadagna la fama di prima fotocamera full frame al mondo con stabilizzazione a 5 assi, offre qualità dell’immagine rivoluzionaria e massima libertà. Non ti resta che scoprire la perfezione e la stabilità di questa full frame compatta.

Panasonic Lumix DMC-GX8oKEGK. Di casa Panasonic, questa Mirrorless catturerà i tuoi soggetti al meglio con il suo sensore da 20,3 Megapixel, Dual I.S. e modalità di registrazione 4K Photo/Video. Il design sofisticato soddisferà anche i fotografi più esperti.