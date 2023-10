Guadagna subito con Facebook: ecco il trucco per fare affari d’oro

Sapevi che si può guadagnare grazie a Facebook? Il trucco per fare affari d’oro è a portata di mano, scopri anche tu come fare.

Nell’immaginario collettivo Facebook è ancora il social per eccellenza. Ma da tempo sulla piattaforma si fa anche molto altro.

Mai sentito parlare ad esempio di Facebook Marketplace? È una sezione di Facebook che permette a tutti gli iscritti di mettere in vendita o di acquistare oggetti di seconda mano, prodotti usati o comunque tutto quello che non si usa più.

Su Facebook Marketplace si possono trovare offerte anche a prezzi molto vantaggiosi. Spesso è possibile anche acquistare articoli nuovi, di cui il proprietario si vuole liberare a causa di un acquisto sbagliato o perché ha cambiato idea.

Si tratta insomma di un’autentica piazza virtuale dove privati fanno affari e risparmiano denaro. Naturalmente dove ci sono affari ci sono anche pericoli in agguato, come le solite truffe perpetrate da venditori disonesti. Ma con un po’ di attenzione comprando su Facebook Marketplace si possono concludere scambi molto vantaggiosi.

Come usare Facebook Market per concludere affari

È possibile navigare su Facebook Marketplace anche senza essere in possesso di un account Facebook. Basta utilizzare la ricerca da browser. Ma se vuoi acquistare o vendere qualcosa dovrai crearti un account e accedere con le tue credenziali.

A cadenza giornaliera su Facebook Marketplace appaiono migliaia di annunci, tra persone che vivono nella nostra città di residenza o nel resto del mondo. Come è facile immaginare le occasioni fioccano numerose anche quando siamo lontani dalla piattaforma social, per ragioni personali e lavorative. Potrebbe dunque capitare di perdere l’affare che stavamo attendendo.

Perciò quando stiamo ricercando qualche prodotto specifico su Facebook Market possiamo fare in modo di non perdere le inserzioni correlate. In che modo? Semplicemente attivando gli avvisi per le nostre ricerche. In questa maniera riceveremo una notifica ogni volta che apparirà una nuova offerta pertinente. Attivare le notifiche sarà possibile usando l’applicazione. Dovremo fare una ricerca usando una parola chiave pertinente, salvando poi la ricerca per mezzo dell’apposito pulsante e attivando le notifiche.

Può essere utile anche visitare i gruppi in cui è attiva la funzione di acquisti e vendite. Si tratta di gruppi dedicati dove si condividono annunci, notizie e informazioni che possono tornare utili per fare affari su Facebook. A garanzia della sicurezza degli utenti, anche questi gruppi sono soggetti alle normative sulle vendite fissate dalla piattaforma social.