Guida al Cyber Monday: come prepararsi e non farsi imbrogliare

Durante il Cyber Monday molte persone, prese dalla voglia di concludere i migliori affari, vengono truffate dai criminali informatici.

È finalmente arrivato il momento dell’anno che tutti gli appassionati di tecnologia aspettano: il Cyber Monday. Insieme al Black Friday, che si tiene pochi giorni prima, ci troviamo in un periodo dell’anno in cui persone da tutto il mondo colgono l’occasione per rinnovare i propri dispositivi elettronici, gli elettrodomestici, il guardaroba e molto altro.

Gli sconti di questi giorni sono un’occasione allettante per molte persone, ma prima di inserire la propria carta di credito su qualsiasi sito web offra prodotti scontati, sarebbe meglio dare un’occhiata ad alcuni consigli sulla sicurezza online. Esattamente come gli utenti alla ricerca di grandi affari, anche i cybercriminali in questi giorni si attivano per cercare di imbrogliare le persone che si fanno prendere dall’eccitazione e si lasciano andare ad acquisti sconsiderati.

Spesso questi ingenui utenti si lasciano convincere da un’offerta imperdibile e da una pagina web ben realizzata e immettono i propri dati finanziari su portali che sembrano affidabili ma che, in realtà, sono stati sviluppati dagli hacker. Così facendo, si fornisce loro il lasciapassare per entrare nei nostri conti e prosciugare i risparmi.

Non tutte le offerte sono davvero tali: bisogna sempre tenere alta la guardia

Uno dei principali accorgimenti da prendere è diffidare delle “offerte” che si trovano sui social media. Questi canali generalmente non sono il miglior posto per cercare affari perché è molto facile per chiunque aprire una pagina e pubblicizzare prodotti in offerta, spesso senza neanche possederli in realtà. Si tratta del modo più facile per gli hacker di raggiungere una grande quantità di utenti e sperare che qualcuno di loro abbocchi alla loro truffa.

Un altro tipo di truffa molto diffuso ultimamente e che si prevede sarà molto utilizzato durante questi giorni di offerte sono le false notifiche di spedizione. Oggi, chiunque faccia un acquisto online riceve delle notifiche SMS o email che aggiornano sullo stato dell’ordine (confermato, spedito, in arrivo e così via).

Negli ultimi mesi, gli hacker hanno cominciato ad inviare email di notifiche finte in cui chiedono agli utenti di accedere per confermare il proprio account, pena la cancellazione dell’ordine. Quando l’utente clicca sul link contenuto nella mail malevola e inserisce le proprie credenziali, in realtà sta consegnando i suoi dati ai criminali, che poi li useranno per rubare i suoi risparmi.

È facile confondersi e non riuscire a vedere la differenza tra una notifica legittima e un messaggio di phishing che è stato travestito per sembrare uno reale. Il consiglio è quello di controllare attentamente il contenuto di ogni messaggio, esaminando da dove proviene e non cliccare mai su un link prima di essere sicuri della sua affidabilità.