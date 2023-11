ho. Mobile, doppia offerta con 100 e 180 gb: i prezzi sono super convenienti

ho. Mobile lancia una nuova doppia offerta con 100 e 180 GB. Ecco cosa sapere, i prezzi sono tra i più convenienti in assoluto.

Le principali offerte lanciate dagli operatori telefonici negli ultimi anni sono guidate da un unico fattore comune: la convenienza. È possibile trovare decine di proposte diverse, che solitamente sono composte da minuti, SMS illimitati. Il tutto unito col bundle che include Giga di traffico dati, per poter navigare in rete quando e come si vuole sfruttando il 4G e il 5G.

A prezzi sempre più bassi e alla portata di ogni portafoglio, così da non dover rinunciare a nulla, spendere poco e avere tutti i benefici di una promozione per il telefono a propria disposizione. Tra le altre realtà, ho. Mobile è una di quelle che più sta spingendo il piede sull’acceleratore negli ultimi tempi. Tanto che, proprio nei giorni scorsi, ha presentato una nuova doppia offerta con 100 e 180 GB di internet a costi ridotti. Ecco cosa sapere e come usufruirne subito.

ho. Mobile: i dettagli della nuova doppia offerta

ho. Mobile ha deciso di fare le cose in grande, lanciando due nuove promozioni pazzesche che danno la possibilità di godere di minuti, SMS e Giga di traffico dati a costi poche volete così bassi. Vi consigliamo di approfittarne subito se siete veramente interessati, così da poter godere di benefici unici e di non dover vedere il prezzo salire alle stelle dopo qualche mese.

Il primo dei due bundle propone 100 Giga di internet, uniti a minuti ed SMS illimitati. Il tutto al costo di 5,99 euro al mese con anche il servizio ho. Riparti, hotspot, numero 42121 per il credito residuo, l’SMS ho. chiamato, l’avviso di chiamata e il trasferimento. La seconda invece, a 7,99 euro al mese, propone gli stessi benefici del primo bundle con l’aggiunta di ulteriori 80 Giga. Potendo dunque godere di minuti ed SMS infiniti e 180 Giga di internet ogni mese.

Si tratta in entrambi i casi di promo operator attack, che dunque sono accessibili solo da chi effettua la portabilità da uno dei seguenti provider: Iliad, Coop Voce, Daily Telecom, Fastweb, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Élite Mobile, Italia Power, Conexo Technologies e 2appy Afinna One.