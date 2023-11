Il regalo di Natale perfetto esiste: tablet a soli 130€ invece di 600€, approfittane ora

Vuoi sorprendere tutti a Natale? Puoi farlo con questo regalo, un tablet da 600 euro proposto a soli 130euro: approfittane ora.

Il mondo della tecnologia contiene al suo interno dei dispositivi utilissimi per la quotidianità come smartphone, tablet, PC e tanto altro ancora. In vista del periodo natalizio ragionare su un possibile regalo non è semplice ma questo settore può dare una grande mano. In queste ore si è evidenziata un’offerta davvero incredibile su un tablet possibile da acquistare con soli 130 euro.

I tablet sono dispositivi ottimi dispositivi, che trovano un grande rapporto tra scheda tecnica e trasportabilità. Questi possono essere usati in molti contesti riuscendo in ogni momento a rispondere pienamente alle esigenze degli utenti. Sul mercato ci sono tantissimi dispositivi di questo tipo ma tutti permettono di lavorare in maniera seria e precisa, non lasciano mai nulla al caso. Per questo motivo c’è un’offerta su un tablet che ha già catturato l’attenzione generale, è impossibile non considerarla: entriamo nei dettagli.

Tablet a soli 130 euro, offerta incredibile: è il regalo di Natale perfetto

Manca poco più di un mese al giorno di Natale ma già da ora conviene dare un’occhiata in giro per non lasciarsi trovare impreparati poi. A tal proposito c’è da segnalare una grande offerta presente su Amazon che riguarda un tablet da 10 pollici, memoria da 128GB e RAM da 16GB. Già da queste informazioni si comprende come sia un dispositivo che garantisca varietà e produttività.

Il tablet Blackview Tab 80 presenta uno schermo da 1280×800 HD+ da 10 pollici con angoli ampi di visione e una riproduzione dai colori vivi e decisi. Il dispositivo si compone anche di un jack per le cuffie da 3,5mm e una fotocamera posteriore da 13MP in grado di realizzare foto e video di buona qualità mentre la fotocamera frontale è da 8MP molto utile per le videochiamate.

Blackview Tab 80 monta Android 13 e Doke OS_P 3.0 così da offrire un’esperienza fluida e sicura. Privacy ancora più sicura grazie anche al riconoscimento facciale che sembra essere sempre preciso e puntuale. Nell’esperienza con questo tablet non c’è solo tanta sicurezza ma anche una caratteristica molto importante: la visualizzazione contemporanea di due applicazioni. In questo modo si potrà lavorare senza dover cambiare continuamente le piattaforme di riferimento.

Arrivati a questo punto possiamo far luce sul prezzo che è di base 199 euro. Su Amazon, però, è possibile applicare un coupon da 70 euro così da acquistare il tablet Blackview Tab 80 soli 130 euro, da poter pagare in un’unica soluzione oppure affidandosi al servizio Cofidis per rateizzare l’importo a tasso zero.