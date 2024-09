Iliad, arriva l’offerta perfetta per gli anziani: il costo è davvero irrisorio

Iliad sta proponendo una nuova offerta perfetta per gli anziani ad un costo bassissimo. Ecco in cosa consiste.

Lo smartphone è diventato un accessorio indispensabile ogni giorno per fare ricerche su Internet, mandare messaggi istantanei, condividere foto e video, raggiungere un posto con il navigatore e molto altro. Così si è sempre alla ricerca di piani tariffari convenienti e ricchi per poter navigare su Internet, fare chiamate e mandare SMS. A questo proposito Iliad è diventato in pochi anni uno dei gestori telefonici più scelti, perché propone offerte molto vantaggiose (con tanti GB di Internet, minuti di chiamate ed SMS) a prezzi convenienti.

Questo è importante soprattutto per i giovani o per chi usa molto lo smartphone, anche per lavoro. Le persone anziane, invece, potrebbero avere esigenze diverse ed utilizzare il telefono mobile prettamente per fare chiamate. Sembra che la nuova offerta di Iliad sia proprio pensata per loro o comunque per chi usa il telefono soprattutto per chiamare. Ecco in cosa consiste la nuova promozione Iliad e quanto costa.

L’offerta di Iliad pensata per gli anziani (e il suo costo)

Iliad è uno dei leader della telefonia mobile e, in pochi anni, è riuscito a conquistare tantissimi nuovi clienti che hanno effettuato il passaggio da altri gestori, grazie alla convenienza delle sue offerte. Infatti, Iliad propone piani tariffari ricchi di GB per navigare online, minuti di chiamate ed SMS.

A parte queste promozioni, Iliad ha pensato anche all’offerta giusta per chi fa molte chiamate, ad esempio gli anziani. Si tratta di Iliad Voce, l’offerta più economica della compagnia che consiste in:

minuti illimitati per effettuare chiamate verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e fissa

per effettuare chiamate verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e fissa sms illimitati verso tutti i numeri

verso tutti i numeri 40 MB di traffico internet in 4G

Come visto, questa promozione non è adatta a chi naviga molto su Internet ma è davvero perfetta per chi utilizza lo smartphone come se fosse un telefono fisso, quindi per telefonare sia numeri di rete mobile che di rete fissa. Iliad Voce costa soli 4,99 euro al mese, quindi è davvero economica e vantaggiosa, specie per gli anziani e i pensionati. Chiunque abbia intenzione di attivarla, può andare sul sito ufficiale Iliad oppure in uno dei tanti centri telefonici o totem del gestore telefonico.