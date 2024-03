Iliad, la rivoluzione continua, arriva VoLTE con offerta strepitosa

Nuovo passo in avanti per Iliad che lancia il supporto al VoLTe: cos’è, come funziona, tempi e tutti gli aspetti da scoprire!

Continua a far parlare di sé, l’operatore Iliad, che sta compiendo un nuovo importante step in avanti in virtù del lancio del supporto al VoLTE per i propri utenti. In queste ore infatti il moto gestore ha dato annuncio del lancio di tale tecnologia, Voice over LTE, per gli utenti business. A confermarlo sono gli SMS che provengono dall’azienda. Successivamente il servizio potrebbe poi arrivare anche per gli utenti consumer.

Il messaggio menzionato spiega che tutte le “SIM iliadbusiness possono utilizzare la tecnologia VoLTE”. Viene spiegato che in virtù di tale servizio, nel corso della chiamate, si potrà usufruire di una miglior qualità audio, al contempo navigando online. Si tratta di un servizio “totalmente gratuito”.

Entrando più nel dettaglio, tale tecnologia permette agli utenti di fare chiamate vocali direttamente sulla rete 4G LTE. Non occorre quindi il passaggio alle reti 3G o 2G come ad oggi succede con Iliad. Tale elemento rappresenta vari aspetti vantaggiosi dal punto di vista pratico, a cominciare da una qualità audio migliore durante le chiamate. Se infatti attiva, tale funzionalità consente che la voce appaia già nitida, con minor presenza di rumori di fondo ed interruzioni.

Inoltre, permette tempi di connessione più veloci, poiché il tempo che tra la selezione del numero l’avvio della chiamata risulta più breve, così come a beneficiarne è la navigazione internet che risulta più rapida durante le telefonate. Visto che la chiamata avviene del tutto sul 4G, si può navigare online alla massima velocità disponibile, evitando rallentamenti o passaggi forzati a 3G e 2G.

Iliad Volte, splendida novità per gli utenti business: quando potrebbe arrivare per gli utenti consumer

Buone notizie dunque per gli utenti Iliad business, con il lancio della tecnologia VoLTE da parte dell’operatore. In estrema sintesi, la novità si lega ad una esperienza delle telefonate più simile a quanto avviene in videochiamata quando si utilizzano applicazione com WhatsApp, Mett e tutte le altre.

Già in passato l’operatore aveva spiegato di star lavorando sul supporto al VoLTE, e qualche settimana fa hanno preso il via i primi test inerenti una parte dell’utenza business, cioè il ramo aziendale di Iliad dedicato ad aziende e professionisti con p.Iva.

Per quanto concerne gli utenti consumer, il rollout della tecnologia si legherà ai risultati che si verificheranno con i consumatori business. Non vi è ad oggi una tempistica precisa, ma potrebbe esser lecito pensare che il supporto VoLTE possa diventare disponibile per l’intera utenza Iliad nell’arco di alcune settimane o mesi. La fase di test continuerà per un po’ e poi arriveranno altre info rispetto all’eventuale rilascio definitivo.

La reale disponibilità inoltre dipenderà anche dal telefono in uso. Occorrerà infatti che il device sia compatibile con tale tecnologia, per usufruirne. Su questa pagina Iliad è possibile verificare se il dispositivo è compatibile e approfondire altri aspetti importanti consultando le domande frequenti.