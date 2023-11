Kindle Paperwhite 16 GB: l’offerta su Amazon è strepitosa, ora lo trovi scontato

Offerta da non perdere da parte di Amazon che ha messo in vendita l’ultimo modello di Kindle ad un prezzo scontato.

Il 2009 fu un anno di svolta importante per Amazon che decise di rivoluzionare l’ambito della lettura immettendo nel mercato il Kindle. Un particolare dispositivo dotato di un’intelligenza denominata inchiostro elettronico che permette di replicare l’esperienza autentica di quando si leggono libri scritti su carta.

Rispetto al classico modo di leggere, con questo accessorio è possibile stancare meno la vista e allo stesso tempo avere a disposizione migliaia di libri e riviste. In questo modo quando si è in viaggio e si è costretti a spostarsi, per vacanza o per lavoro, è possibile portare con noi le nostre letture preferite così da non annoiarci mai.

All’inizio doveva essere un prodotto destinato al mercato statunitense ma il suo successo in patria lo ha portato ad essere venduto anche in altre nazioni. Ora proprio la stessa Amazon ha deciso di mettere in offerta un suo Kindle Papaerwhite da ben 16 GB ad un prezzo decisamente scontato. Chi vorrà accaparrarsi il suo accessorio risparmiando un po’ di denaro , lo sconto è del 16%, dovrai però fare in fretta visto che si tratta di un’offerta destinata a terminare già nei prossimi giorni.

Ultimo modello Kindle Papaerwhite in offerta su Amazon: costo e dati tecnici

Natale è alle porte e se volete regalare a voi stessi o ai vostri cari l’ultimo modello Kindle Paperwhite vi conviene andare su Amazon e cercare il tanto richiesto device. Rispetto ai modelli del passato presenta uno schermo da 6,8 pollici senza riflessi e con la luminosità regolabile. In più i suoi bordi sono più sottili e questo garantisce una migliore maneggiabilità. Compratelo adesso e il vostro portafoglio vi sarà grato.

Il prezzo standard del modello in offerta, quello con pubblicità, è di 159.99 euro, adesso è invece disponibile a soli 139,99. Ma cosa significa la dicitura “con pubblicità”? L’unica differenza è che nella schermata iniziale e durante la lettura dei contenuti verranno mostrati alcuni banner pubblicitari. Al di là di questo particolare si tratta di un modello all’avanguardia ad un costo che vale il prezzo del biglietto.

Dando un’occhiata ad un po’ di dati tecnici, oltre a poter contenere migliaia di contenuti con i suoi 16 GB di memoria, l’ultima generazione di Kindle Paperwhite è anche il 10% più luminosa di quella precedente e può resistere all’acqua. La carica della batteria può resistere fino a dieci settimana ma questo, naturalmente, dipende da quando si usa il dispositivo. Il prodotto non sarà più disponibile a partire dal 7 novembre.