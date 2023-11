La domotica a 20 euro, il trucco che non puoi farti sfuggire per rendere la tua casa ultra moderna

La tua abitazione manca di interventi tecnologici? Ecco cosa devi assolutamente avere per una tecnologia senza limiti.

Dai tempi delle vecchie case con camini per riscaldarsi e meccanismi antiquati l’uomo ha fatto grandi passi avanti. Ci siamo evoluti e sviluppati molto dal punto di vista tecnologico, aiutando anche tanti altri campi. Oggi possiamo godere di molti comfort, che sono un beneficio dovuto a questa crescita.

Grazie alla tecnologia oggi si sono creati e resi impieghi, piattaforme, servizi, aiuti e molto altro alla portata di tutti, raggiungibili molto facilmente. Dunque, molte aziende si occupano di fornire strumenti e dispositivi che ci facilitano la vita e che possono rendere futuristico qualsiasi cosa, anche casa nostra.

Ecco cosa non deve mancarti per ottenere una casa futuristica

Determinate aziende ci propongono dispositivi che offrono servizi, grazie alla tecnologia, per rendere le nostre case migliori e autonome. Una di queste è il colosso del marketing online Amazon, che con i suoi prodotti Echo ci permette di collegare la nostra dimora.

Tutti i suoi dispositivi vengono dotati di un’intelligenza artificiale di assistenza, sviluppata dal colosso statunitense, di cui tutti siamo a conoscenza, Alexa. L’AI di Amazon ci permette di dialogare, comprendendo tutto quel che vogliamo e anche di farci avere informazioni in modo rapido. Ovviamente non ha solo questa funzione ma ci permette anche, attraverso determinate funzioni e comandi, di ascoltare programmi radio, sentire musica, impostare sveglie e timer e tante altre possibilità definite come skill. C’è anche la funzione di messaggistica e chiamate per metterti in contatto via messaggio, con l’app, ad altri possessori di Echo e anche vocalmente, tramite il dispositivo.

Inoltre attraverso i collegamenti e la compatibilità con alcuni oggetti puoi sfruttare Alexa per rendere casa tua una vera e propria bellezza della tecnologia. Ad esempio disponendo di alcune lampadine puoi accendere i lampadari di casa tua chiedendolo ad Alexa. Esistono vari prodotti e con diverse caratteristiche: Echo Dot è uno smart-speaker che garantisce tutte le funzioni descritte fino adesso, mentre una delle ultime uscite risalente al 2019 è Echo Show, con le stesse funzioni di Alexa del primo dispositivo ma con aggiunta di uno schermo che consente l’accesso a contenuti e piattaforme streaming come Netflix o Prime Video.

Infine uno tra i comandi meno conosciuti di Alexa è quello di andare a riconoscere quando avviene un movimento nell’area dinanzi al dispositivo, a cui potrai associare un’azione susseguente al rilevamento, come per esempio l’accensione della tv o la riproduzione di una canzone.

Dei vari dispositivi esistono poi diverse edizioni, alcune più efficienti e alcune più grandi, ma di queste te ne basta una sola per avere tutte le caratteristiche illustrate. In questa settimana del Black Friday potrai anche usare le promozioni disponibili che ti permetteranno di avere fino a 75€ di sconto.

