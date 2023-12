Mediaworld, novità volantino con sconti mai visti prima: Apple a -200 euro e tv 75 pollici a -50%

Da non perdere da Mediaworld, le ultime novità dal volantino con sconti mai visti prima: Apple a -200 euro e tv 75 pollici a -50%. Leggiamo tutte le informazioni.

Se state programmando l’acquisto di dispositivi elettronici come smartphone, tablet, computer, smart tv ma anche di elettrodomestici, allora non dovete perdervi per nulla al mondo le nuove offerte di Mediaworld, lanciate con il volantino appena uscito. Tante occasioni per acquistare prodotti per la casa e l’uso quotidiano a prezzi assolutamente imperdibili.

La promozione del volantino di Mediaworld offre prezzi straccati su tanti prodotti diversi, alcuni a cifre veramente basse. Vi conviene approfittare se stavate pensando di cambiare tv o telefono cellulare, ma anche acquistare un computer, accessori per pc, macchine fotografiche, impianti audio e per l’ascolto della musica, oltre ai tradizionali elettrodomestici per la casa.

Di seguito vi segnaliamo i prodotti da acquistare subito e le modalità dell’offerta di Mediaworld. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Mediaworld, novità volantino con sconti mai visti prima

Con il nuovo volantino appena uscito da Mediaworld trovate tanti prodotti, soprattutto elettronici, offerti a prezzi assolutamente imperdibili, con sconti importanti di cui approfittare subito. La promozione di Mediaworld, che si chiama Super Outlet, è iniziata il 27 dicembre e resterà in vigore fino al 14 gennaio 2024 ed è valida solo online. Non trovate questi sconti nei negozi ma potete acquistare quello che desiderate direttamente da casa.

Come abbiamo accennato, gli sconti più vantaggiosi sono offerti per prodotti elettronici e di informatica. Ad esempio, tra i prodotti Apple non potete perdervi l’IPad Mini da 8,3 pollici, WiFi + Cellular con 64 GB, in promozione a 659 euro rispetti al prezzo di 859 euro, con uno sconto di ben 200 euro.

Un’altra offerta imperdibile riguarda il televisore Samsung QE75QN900BTXZT a 75 pollici, QLED 8K, che è venduto a soli 3.999 euro rispetto al prezzo di listino di 7.699, euro, con uno sconto di quasi il 50%.

Un altro acquisto consigliato è lo smartphone Motorola G23 8/128GB, offerto a soli 159 euro rispetto ai 239,90 euro. Se invece stavate pensando all’acquisto di un computer portatile, non dovete perdervi il laptop di Lenovo IdeaPad 3 da 15,6 pollici con processore Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe Graphics, 8 GB di RAM, SSD da 512GB, in offerta a 649,99 euro rispetto ai 949,99 euro del listino, con uno sconto di 300 euro.

Un altro pc portatile da non perdere è quello di HP OMEN 17-CK1029NL, 17,3 pollici, con processore Intel® Core I7 12800HX, 32 GB, 1000 GB SSD, proposto a 2.999,99 euro rispetto al prezzo di listino di 3.599,99 euro, con ben 600 euro di sconto.