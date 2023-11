Migliaia di videogiochi scontati su questa piattaforma: ecco i titoli in super offerta

Il Black Friday è arrivato anche per gli appassionati di videogiochi: su questa piattaforma è possibile acquistare titoli in super offerta.

A differenza di film e serie tv, i videogiochi sono un prodotto per il quale gli appassionati prediligono ancora avere il possesso del singolo titolo. Questo perché i vari servizi in abbonamento presenti non garantiscono di poter giocare quando si vuole ogni titolo presente in catalogo. L’offerta cambia di mese in mese e proprio il gioco che vi interessa potrebbe essere rimosso da un momento all’altro.

Accade così che quando un videogame interessa davvero tanto, i videogiocatori lo acquistino in formato fisico o digitale (questa seconda forma è preferita ultimamente) per avere sia la chance di rigiocarlo una seconda volta quando ne hanno voglia, sia l’opportunità di giocarlo con i tempi e i modi che prediligono. Spesso essere costretti a fare la run per paura di non arrivare a finire il gioco può rovinare l’esperienza stessa.

Insomma i servizi in abbonamento sono sicuramente economici, ma non sono adatti a tutti i tipi di giocatore. Motivo per cui il periodo del Black Friday è uno dei preferiti dagli appassionati di questo medium, poiché tutti i principali produttori di videogiochi offrono i propri prodotti in sconto ed è possibile fare dei veri e propri affari.

Migliaia di giochi in offerta su Steam in occasione del venerdì nero

All’appello non poteva certo mancare la piattaforma Steam, primo store digitale per videogame della storia e ancora oggi punto di riferimento assoluto per tutti i PC gamer. Il successo dello store di Valve è stato decretato proprio dalle offerte sui titoli nel corso dell’anno e ora che la concorrenza è più che mai spietata tale caratteristica non poteva che essere mantenuta se non migliorata.

I saldi di Steam di questo periodo non fanno riferimento al Black Friday – forse Valve si è voluta staccare volontariamente da fenomeno globale per ribadire la propria unicità – ma vengono chiamati “Saldi autunnali”. Nomenclatura a parte si tratta di una settimana di offerte che è cominciata il 21 novembre e proseguirà fino al 28.

Il numero di giochi in offerta è come al solito esondante, sono migliaia i titoli in sconto, talmente tanti che non è possibile inserirli tutti. Di seguito vi metteremo una lista a titolo esemplificativo con quelli che sono i giochi maggiormente interessanti da poter acquistare in questi giorni ad un prezzo più basso del solito: