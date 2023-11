Occasioni d’oro per il Black Friday Mediaworld: le offerte imperdibili su smartphone e smartwatch

Il Black Friday di Mediaworld ha ufficialmente preso il via. Ecco le offerte imperdibili su smartphone e smartwatch, sono occasioni d’oro.

Stiamo per entrare di diritto in quello che è uno dei periodi più convenienti in assoluto per fare acquisti. Il prossimo 24 novembre avrà infatti luogo il tanto chiacchierato Black Friday, con tutte le principali catene di elettronica ed e-commerce che lanceranno una lunga serie di sconti unici su decine di prodotti di ultima generazione. Vi consigliamo di dare un’occhiata al mercato attuale, così da portarvi a casa l’oggetto dei vostri sogni andandolo a pagare anche meno della metà.

Come spesso accade, alcune realtà stanno anticipando i tempi e lanciando già da questi giorni le prime finestre di offerte. È per esempio il caso di MediaWorld, che ha presentato alcuni dei principali sconti dedicati a modelli di smartphone e smartwatch che potreste aver messo sotto la lente di ingrandimento già da qualche settimana. Se vi affrettate, potrete acquistarli pagandoli pochissimo e potendo godere sin da subito delle loro immense potenzialità.

Black Friday di MediaWorld, alcune delle migliori offerte già disponibili

Il Black Friday di MediaWorld è già iniziato, e sta attirando l’interesse di migliaia di consumatori. Se anche voi avete deciso di acquistare un nuovo smartphone o smartwatch, dovreste approfittare ora delle tantissime promozioni lanciate per poter godere di prezzi spesso al minimo storico e avere tra le mani il dispostivo dei vostri sogni senza dover far pesare troppo il portafogli.

Partiamo per esempio dall’iPhone 14, disponibile nella sua versione da 128 GB in sconto alla cifra di 749 euro. Lo sconto applicato è di ben 50 euro rispetto ai 799 euro di listino, grazie al quale poter godere di uno dei melafonini di ultima generazione pagandolo pochissimo.

A questo potete poi affiancare l’Apple Watch SE GPS Only, che ha una cassa da 40mm in alluminio e viene proposto oggi a 239 euro invece che 269 euro. E se invece vi accontentate di un dispositivo Apple più datato, c’è l’iPhone 11 da 128 GB in vendita a 549 euro.

Lato Samsung, segnaliamo la presenza del Samsung Galaxy S23 5G da 128 GB a 699 euro. In questo caso, il ribasso è di 80 euro rispetto ai 779 euro di listino. E parlando di smartwatch, c’è il Samsung Watch 4 con cassa da 40mm a soli 119 euro invece dei 139,99 euro di listino. Per tutti i prodotti in promo e per accedere alla sezione completa del Black Friday di MediaWorld, vi basta andare sul sito ufficiale del marchio.