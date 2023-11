Offerta Apple, sconto fino a 200 euro su uno dei prodotti più richiesti: hai pochissimo tempo

Offerta limitata su un prodotto Apple, ti rimane poca disponibilità e poco tempo. Otterrai uno sconto fino a 200 euro.

La Apple è una delle poche aziende produttrici di dispositivi elettronici che conta più clienti fedeli, è difficile che un cliente che ha Apple cambi tipologia di dispositivo. Assieme alla Apple le aziende che registrano più vendite sono Xiaomi e Samsung, pochi sanno però che il mantenimento di un dispositivo casa mela è molto più duraturo rispetto alla sua concorrenza. Inoltre controlla e produce su tutti i suoi dispositivi l’hardware e il software, a differenza degli altri dispositivi che si appoggiano al sistema operativo Android.

Ogni anno la casa statunitense rilascia uno smartphone iPhone. Questi smartphone sono suddivisi in diversi modelli: Pro, Pro max e Plus. Come ben noto, Apple non produce solo cellulari ma anche computer, accessori per il computer, cuffie bluetooth, casse audio e anche gli iPad.

Ti resta poco tempo per avere la promozione Apple

Non ci sono molte scorte e c’è poco tempo per riuscire ad avere uno sconto fino a 200 euro sui prodotti della Apple. Qui sotto potrai vedere tutte le promozioni proposte sui dispositivi in questo periodo.

Il primo prodotto che ti proponiamo è il modello standard dell’iPhone 15, un cellulare che ha le stesse funzionalità software del dispositivo 15 Pro, a differenza dei telefoni precedenti che sono sempre stati di qualità inferiore tra i modelli. Questo telefono sfrutta la potenza del chip A16 Bionic che migliora foto, efficienza e durata della batteria. Assieme al modello standard anche il modello Pro ha una promozione e a livello di qualità delle foto e con il chip A17 Pro lo supera di gran lunga per prestazioni. Il materiale del modello Pro è in titanio e anche se, inizialmente, ha ricevuto numerose lamentele a causa di un surriscaldamento, durante il suo utilizzo, con l’aggiornamento di iOS 17 Apple ha risolto.

Scegliere tra questi due modelli non è di certo facile, è ovvio che se l’utilizzo del telefono è di tipo professionale è meglio optare per il Pro. Mentre se sei uno studente o usi il telefono come mezzo di comunicazione, puoi anche sceglierne uno standard. Insieme allo smartphone potrai anche prendere, sempre a prezzo scontato, le Airpods Pro. Cuffie bluetooth che sfruttano una tecnologia molto all’avanguardia e dispongono di due modalità: trasparenza e cancellazione del rumore. La più utilizzata dai clienti è la cancellazione del rumore, funzione che isola il suo utilizzatore da ciò che lo circonda.

Oltre allo smartphone e alle cuffie abbiamo anche una promozione sull’iPad Pro. Questo dispositivo è un tablet che nelle ultime versioni è riuscito a raggiungere un risultato davvero innovativo, infatti è quasi arrivato ad avere la potenza di un computer. Se invece, abbiamo bisogno di un motore più potente possiamo anche pensare ad un prodotto migliore, sempre con sconto, ossia il MacBook Air 2023. Il computer grazie al suo chip M2 ha una maggiore durata per la batteria e qualità superiori rispetto ai modelli precedenti, non presenta neanche ventole garantendo assoluto silenzio nel suo utilizzo.

Infine per completare il tuo pacchetto Apple non puoi farti mancare l’Apple Watch Series 9, l’orologio che ti tiene informato sull’attività dei tuoi dispositivi e che fornisce informazioni in tempo reale sulla tua salute o sulla tua sessione d’allenamento.

Acquista ora a prezzo scontato: Macbook Air 2023

iPhone 15

iPhone 15 Pro

Airpods Pro (2a generazione)

iPad Pro 2022

Apple Watch Series 9