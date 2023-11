Peugeot in uscita nel 2024: ce n’è per tutte le tasche

Peugeot metterà in vendita diversi modelli nuovi durante il prossimo anno. Alcuni di questi hanno prezzi molto economici, dovresti approfittarne. Ecco quali sono le offerte del marchio francese per il 2024.

Peugeot ha puntato molto sull’affidabilità negli ultimi anni. Alcuni modelli hanno avuto un grande successo perché sono affidabili, durano nel tempo e permettono al guidatore di avere prestazioni eccellenti, oltre a consumi contenuti. Negli ultimi dieci anni, il marchio francese ha aumentato notevolmente il fatturato, uscendo da una crisi che non lasciava molte speranze, sia ai clienti che ai lavoratori. Per fortuna, tutto è andato per il meglio, anche se la casa costruttrice francese ha dovuto stabilire alcune modifiche.

Nel corso degli anni ’90, infatti, Peugeot ha provato a sfondare nel mercato americano, facendo grandi investimenti, ma senza ottenere i risultati sperati. Negli anni 2000 c’è stata una crisi importante, ma gli ultimi modelli hanno avuto un successo enorme e hanno permesso al marchio transalpino di riprendersi. Come ogni anno, Peugeot ha presentato i modelli per la stagione successiva, specificando quali saranno i prezzi e le promozioni. Il 2024 sarà un anno importante per Peugeot perché l’obiettivo è quello di vendere auto a tutte le fasce sociali.

Peugeot, le promozioni e i modelli in vendita nel 2024

Anche l’anno prossimo, la Peugeot 5008 sarà una delle auto più vendute in Europa. Si tratta di un veicolo perfetto per le famiglie, grazie ai suoi spazi larghi e al motore potente. L’auto è lunga 4,70 metri, in leggero aumento rispetto ai primi modelli. La Peugeot 5008 sarà disponibile nelle versioni a benzina e mild hybrid, ma dovrebbe esserci anche quella plug-in. Il prezzo si aggirerà intorno ai 38 mila euro.

La 208 ha subito alcuni restyling negli ultimi anni, particolarmente apprezzato dagli amanti dei motori. L’ultima versione risale al 2022, con l’aggiunta del motore elettrico. Esteticamente, il modello in uscita l’anno prossimo avrà alcune novità, soprattutto per quanto riguarda la forma e la funzionalità dei fari ottici. La Peugeot 208 sarà disponibile elettrica e plug-in ed il prezzo medio dovrebbe aggirarsi intorno ai ventimila euro.

Chiudiamo questa panoramica con la Peugeot 3008, probabilmente una delle auto più vendute di sempre dal marchio francese. Il suo successo è stato grandissimo e l’anno prossimo arriverà anche la versione completamente elettrica. La casa francese adotterà la piattaforma STLA Medium di Stellantis. Ci saranno versioni mild hybrid e plug-in, mentre non ci sono ancora conferme sulle versioni diesel, almeno per il momento. Il prezzo medio dovrebbe aggirarsi intorno ai 35 mila euro.