Portatili troppo costosi per il tuo budget? Questi modelli costano pochissimo

Offerte a parte, ci sono dei modelli di portatili dalle caratteristiche importanti paragonabili a quelli che consideri troppo costosi per il tuo budget.

La scelta sui portatili non è mai banali. Le offerte non mancano, sia online sia negli Store fisici. Ma tutto deve rientrare attorno a una regola principale, la più importante: cosa ci fai con un portatile? E ancora: perché puntare a un PC con tutte le specifiche top, se poi alla fine lo utilizziamo alla stregua di una macchina scrivere di nuova generazione, usando praticamente World o Excel?

Meglio puntare su portatili ad hoc. Del tipo: li utilizziamo per il gaming, meglio puntare su un PC prettamente da gaming. Li utilizziamo per lo streaming, allora cerchiamo quelli con una scheda video soddisfacente. Ormai questo il trend, il miglior PC è sempre quel dispositivo che soddisfa le nostre esigenze, non quelle di tutti, più specificità e meno genericità.

Dopo aver risposta a quella domanda definitivo, logico che dobbiamo fare i conti con le nostre tasche. Portatili troppo costosi per il nostro budget. Attenzione, ci sono modelli che costano molto meno, ma di fatto hanno (più o meno) le stesse caratteristiche di quelli per cui spenderemmo di più. Per quanto strano, è così.

Laptop Chroomebook, ecco perché costano meno. Tutti i vantaggi rispetto ai portatili troppo costosi

Nascono con questo concept i Chroomebook, sempre più di moda. Perché? Perché questa tipologia di laptop costa molto meno di un equivalente Windows, a volte arriva addirittura alla metà. Nessun inganno, nessuna illusione: ChromeOS è un sistema operativo molto meno pesante di Windows, richiede meno risorse, in una parola ha un costo nettamente inferiore. Ma non è l’unico vantaggio.



Sempre più utenti si affidano ai Chroomebook, in effetti i vantaggi sono innumerevoli: ChromeOS è un sistema operativo di sola lettura, leggero e in quanto tale più sicuro. Anche i dati archiviati localmente vengono crittografati utilizzando hardware resistente ad hacker e cyber criminali. In più sono double face: un po’ portatili un po’ tablet. E ancora.

Sei un gamer? Su Chroome puoi essere un player dei giochi Android, oppure istallare Steam. Utilizzi i portatili per guardare filme e Serie TV? L’app Google TV può anche aggregare i contenuti dei tuoi servizi di streaming preferiti. Con i portatili ci lavori? Le app Google Workspace includono Documenti Google (elaboratore di testi), Fogli Google (fogli di calcolo), Presentazioni Google (presentazioni), Gmail, Google Drive e Google Calendar. Ma soprattutto i Chroomebook utilizzano Linus, Un esempio su tutti? Il primo che viene in mente? L’ultimo Chroomebook Plus ha specifiche rilevanti, ma a differenza degli altri portatili costa poco più di 500 euro. E si parla di uno dei più cari!