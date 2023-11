Prima di comprare su Amazon dai un’occhiata a questo sito: meglio di un coupon, attivi il massimo risparmio

Se volete risparmiare su Amazon, provate con questo sito. È meglio di coupon, vi permetterà di pagare molto meno rispetto al solito.

Amazon sta vivendo uno dei suoi periodi più ricchi di offerte dell’anno. La settimana del Black Friday è da sempre l’occasione per il colosso dell’e-commerce di attirare a sé milioni di utenti da ogni angolo del mondo, pronti a comprare i propri prodotti preferiti usufruendo di sconti che in certi casi sono persino superiori al 50%. E vanno poi menzionati i vari coupon, le prove gratuite dei servizi e via dicendo.

Ma perché non poter usufruire di offerte ancor maggiori? Dovete sapere che esiste un comodo sito su cui vi consigliamo di riporre la vostra attenzione. Funziona in maniera molto semplice e veloce, collegandolo direttamente ad Amazon e avendo così una panoramica dei prezzi che potrebbe tornarvi utile. In questo modo, riuscirete a risparmiare molto di più, andando ad acquistare ciò che avete sempre sognato al minimo storico.

Amazon, il sito da usare per risparmiare tantissimi soldi

Se siete malati del risparmio e Amazon è il sito di e-commerce che utilizzate più spesso, allora c’è uno strumento che fa al caso vostro. È tutto gratuito e accessibile comodamente da un qualsiasi browser web, sia su PC che su smartphone. Una volta averlo provato, non riuscirete più a tornare indietro. Vi verrà infatti data la possibilità di accedere a sconti ancor maggiori, persino meglio rispetto ai classici coupon.

Si chiama CamelCamelCamel.com, e altro non è che un tracker collegato ad Amazon per poter monitorare costantemente i prezzi dei prodotti che avete messo nel mirino. Per iniziare a sfruttarlo, aprite un browser e cercate il sito web in questione. Vi verrà mostrata una schermata con una barra di ricerca centrale, dove andare ad incollare il link dell’oggetto di Amazon che avete adocchiato.

A questo punto, attendete qualche secondo e riuscirete ad accedere ad un grafico in cui ci saranno tutte le variazioni di prezzo nell’ultimo periodo. Così da capire se il costo attuale è quello più conveniente o se è meglio aspettare ancora qualche giorno per poter usufruire di uno sconto maggiore. Inoltre, c’è una finestra dedicata con una lista di prodotti simili e che sono ora in sconto a prezzi minori. Per trovare tutte le offerte disponibili e andare a risparmiare anche diverse decine o centinaia di euro.