Questo nuovo microfono professionale è perfetto per le live: prezzo davvero irrisorio, occasione irripetibile

Sul mercato è appena arrivato un microfono professionale perfetto per le live. Il prezzo è irrisorio: i dettagli sull’irripetibile offerta.

Le persone che si appassionano al settore audio aumentano sempre di più, e tutti sanno che per realizzare contenuti di alta qualità molto passa dagli strumenti che si hanno a disposizione. Di recente è stato presentato un microfono professionale perfetto per realizzare dirette streaming o altri tipi di contenuti di questo genere.

Quando si parla di live si chiama subito in causa l’audio, che deve essere perfetto in ogni singolo aspetto. Proprio per questo motivo bisogna dotarsi, appena possibile, di un microfono che resca a dare un suono pulito e cristallino. In questa ottica entra in scena un prodotto presentato lo scorso 17 gennaio 2024 e che promette di donare all’utente delle caratteristiche importantissime.

Se si fosse alla ricerca di un microfono con un audio di qualità professionale sarebbe il caso di conoscere il DJI Mic 2. Prezzo e caratteristiche di questo prodotto sono straordinari: scopriamoli insieme.

Presentato il DJI Mic 2: caratteristiche e prezzo del microfono professionale

Il 17 gennaio è stato presentato il DJI Mic 2, un microfono dal design raffinato e con delle specifiche all’avanguardia. Il dispositivo mette a disposizione dell’utente una registrazione omnidirezionale avanzata, collegandosi a delle tecnologie in grado di eliminare il rumore ambientale.

Queste prime caratteristiche permettono una riproduzione audio chiara e priva di qualsiasi interferenza. Inoltre, il dispositivo è dotato di un paravento utile e funzionale, ideale per cancellare il rumore del vento durante le registrazioni esterne.

Le caratteristiche del DJI Mic 2 sono molto interessanti e possono soddisfare tante esigenze dei content creatori. Ad esempio, è possibile una registrazione audio non compressa fino a 14 ore a 48kHz e 24bit oppure si può utilizzare una funzione di registrazione a doppio canale, così da incanalare l’audio da due fonti simultaneamente.

All’interno sono presenti 8GB di memoria per ciascun trasmettitore. Passando alla connettività, il DJI Mic 2 risulta collegabile anche agli smartphone, tramite il collegamento Bluetooth (USB-C, Lightning, TRS 3.5mm).

Il microfono può essere acquistato dal portale ufficiale store.dji.com e presso i rivenditori autorizzati, con le spedizioni già attive. Lato prezzi, il DJI Mic 2 è venduto al prezzo di 349 euro e include: un ricevitore, due trasmettitori Shadow Black, custodia di ricarica, vari accessori. Al prezzo di 219 euro è possibile acquistare un trasmettitore Shadow Black, un ricevitore e altri accessori essenziali. Il trasmettitore costa 99 euro mentre il microfono Lavalier DJI è proposto a 39 euro. La custodia di ricarica è venduta al prezzo di 69 euro.