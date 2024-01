Se cerchi una tastiera meccanica queste sono le migliori che puoi comprare online: tanta qualità a prezzo contenuto

È tornata alla grande la tastiera meccanica: sempre più utilizzata per la qualità e il prezzo contenuto. Ecco le migliori che puoi comprare online.

Apple o Samsung? Oled o LED? Tra le opportunità aumentate a dismisura in questa era un po’ smart un po’ tech ce n’è anche un’altra: tastiera a membrana o tastiera meccanica? Nel primo caso i vantaggi sono che è economica e funzionale, oltre che bella a vedersi. Ma si usura prima e soprattutto più velocemente, dopo un paio d’anni in pratica bisogna cambiarla.

Nel secondo caso, invece, monta un interruttore individuale sotto ogni tasto, a differenza di quelle a membrana: è più resistente e affidabile, con materiali di qualità superiore e moltissimi tipi di switch. Inoltre ha il feedback tattile, ma costa ovviamente di più. O forse no?

Il mondo del gaming, principalmente, ha riportate in auge le tastiere meccaniche e ora si trovano occasioni sempre più numerose online per acquistarle. L’importante, come al solito, è documentarsi, capire quali sono le migliori in base al nostro budget

Tastiera meccanica: dalla Logitech alla G-LAB Keyz CARBON V3 passando per la Dragonborn K630

Studiata per garantire prestazioni avanzate, la Logitech G413 sta riscuotendo sempre più successo, tra i player ma non solo. Set di funzioni performanti, telaio snello e sottile, realizzato in lega di alluminio e quindi particolarmente resistente, passthrough USB, tasti retroilluminati, switch meccanici Romer-G Tactile tra le peculiarità. La base offre spazio per la gestione dei cavi del mouse e delle cuffie e ospita i piedini regolabili in altezza con stabilizzatori in gomma, per trovare l’angolazione più adatta. Il suo costo? Tra i 70 e gli 80 euro, a seconda delle offerte sui vari e-commerce.

Dedicato a chi vuole spendere un po’ meno. Ecco la Dragonborn K630: 61 tasti anti-ghosting e un design ultracompatto, molto minimal. Fatta apposta per chi ama avere spazio sulla scrivania e storce il naso davanti al disordine, con 13 modalità di retroilluminazione preimpostate, anche la luminosità e la velocità del flusso sono regolabili. Si trova online anche a 65 euro.

Attualmente la più economica sul mercato è la G-LAB Keyz CARBON V3. Una tastiera meccanica da gaming con LED multicolore e retroilluminazione, anti-ghosting, compatibile con PC ma anche Playstation (PS4 e PS5), Xbox One e Xbox Series X. Interruttori blu ultra-attivi con un tempo di risposta di solo 1 millisecondo, 105 tasti anti ghosting con Keyz Carbon V3 grazie alla tecnologia N-Key Rollover, dodici scorciatoie multimediali. È anche possibile bloccare il pulsante Windows per evitare urti accidentali del desktop nel gioco. Con 50 euro su Amazon è tua: a voi la scelta.