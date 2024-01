Stai cercando una Nintendo Switch? Qui puoi pagarla ben 100 euro in meno: i dettagli

Esiste un modo per pagare una Nintendo Switch ben 100 euro in meno rispetto al prezzo di listino: ecco tutti i dettagli.

La Switch è una delle console più amate e vendute di sempre e ancora oggi, dopo quasi 7 anni dal suo rilascio ufficiale sul mercato globale, risulta ancora tra gli hardware con la più alta richiesta di mercato da parte del pubblico di videogiocatori.

Il suo prezzo di listino è però ancora proibitivo per diverse tasche, ma non tutti sanno che esiste un modo per acquistarla a 100€ in meno rispetto al normale.

Il motivo per cui Nintendo Switch è così amata dal pubblico non è tanto per la potenza del suo hardware, chiaramente di gran lunga inferiore a quello mostrato sia da PlayStation 5 che da Xbox Series X/S, ma per altri motivi esclusivi di questa console.

Soprattutto il suo essere una console ibrida tra portatile e fissa che permette diverse opportunità ai giocatori, ma anche per la presenza di videogiochi esclusivi molto amati come Pokémon, The Legend of Zelda e Super Mario.

Nintendo Switch: esiste un modo per pagarla 100€ in meno

Il prezzo di Nintendo Switch, così come la maggior parte dei prodotti della casa di Kyoto, non è mai sceso nel corso degli anni e ancora oggi, a distanza di quasi 7 anni, il suo prezzo è ancora molto vicino a quello di lancio.

Nel 2017 la console viene lanciata sul mercato in tutto il mondo al prezzo di 299€, una cifra che dopo tutti questi anni non è cambiata poi così tanto.

Al momento il prezzo di Switch oscilla tra i 250€ e i 260€, se parliamo della versione base, mentre il prezzo si alza se invece si va a considerare il modello OLED uscito successivamente.

Per molte persone questo prezzo è eccessivamente alto per una console che è uscita 7 anni fa e che ben presto verrà soppiantata da una console nuova di zecca, ma non tutti sanno che esiste un luogo dove la console costa ben 100 euro in meno.

Anche se la console è stata lanciata sul mercato in tutto il mondo senza differenze di prezzo, attualmente in alcuni luoghi della Terra Nintendo Switch costa molto meno rispetto all’Italia.

Per esempio stiamo parlando del Giappone, la patria di Nintendo e di tutti i suoi prodotti, dove Switch attualmente è listata a un prezzo di 29980 yen. Con il cambio attuale sarebbero circa 189,65€, dunque praticamente 100€ in meno.