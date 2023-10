Super sconti con eBay Tech Week: ecco tutti i prodotti da non farsi sfuggire

Arrivano sconti incredibili con eBay Tech Week. Ci saranno occasioni che difficilmente si ripeteranno in futuro, dovresti approfittarne adesso, altrimenti potresti pentirtene. Ecco quali sono questi meravigliosi sconti per tutti gli utenti.

Gli sconti dei vari portali online rappresentano spesso un’occasione per trovare dei grandi affari. Non farà eccezione eBay, che ha deciso di rispondere all’imminente Black Friday con una settimana di sconti incredibili. Molti stanno aspettando il weekend di promozioni di Amazon, ma quest’anno eBay ha deciso di anticipare tutti, provando a sbaragliare la concorrenza. Non sarà semplice battere Jeff Bezos con questa iniziativa, ma è un tentativo comunque molto importante e tra poco scopriremo insieme il perché.

Arriva l’eBay Tech Week, una settimana di sconti che ti permetterà di acquistare tutto il meglio della tecnologia a prezzi più bassi rispetto al solito. La promozione è appena iniziata, quindi hai un po’ di tempo per approfittarne, ma non devi esitare, altrimenti potresti arrivare tardi. Gli sconti sono davvero tanti, alcuni lasciano senza fiato e tra poco proveremo a farti una panoramica sulle promozioni più importanti che potresti trovare nei prossimi giorni su eBay. Ecco quali sono le iniziative commerciali alle quali è complicato rinunciare.

Gli sconti dell’eBay Tech Week dei quali dovresti approfittare

Gli sconti che eBay ha applicato sono tanti e davvero molto importanti, riguardano molti prodotti tecnologici, come smartphone, computer e diversi accessori. L’iniziativa terminerà il 22 ottobre, quindi hai ancora qualche giorno a disposizione per effettuare i tuoi acquisti. Ad esempio, potresti approfittare dello sconto sul nuovo iPhone 15, in vendita a 869,90 euro, anziché 979,90. Si tratta dell’ultimo modello che Apple ha messo sul mercato, per il quale potresti risparmiare più di cento euro grazie ad eBay.

Tra le tante offerte, c’è anche quella di acquistare le cuffie con microfono Sony Pulse 3D, progettate per PlayStation 5. Queste cuffie sono capaci di garantire una compatibilità totale con la console venduta da Sony ed offrono un’esperienza incredibile durante il gioco. Il prezzo intero di questo prodotto è di 84,99 euro, ma in questi giorni eBay lo sta vendendo a 69,99 euro, permettendoti di risparmiare il 18%, cioè 15 euro. Non è uno sconto insignificante, considerando che il prodotti per PS5 raramente godono di promozioni del genere.

Le cuffie sono senza fili e gli effetti audio ti daranno la sensazione di essere fisicamente all’interno del gioco. Le recensioni di questo prodotto sono altissime, ecco perché dovresti acquistarlo, soprattutto adesso che puoi prenderlo risparmiando quindici euro. Questi sono soltanto due esempi, ma su eBay puoi trovare centinaia di prodotti scontati in queste ore. Dovresti fare un giro sulla piattaforma e scegliere il prodotto che ti serve. Questo è il momento ideale per approfittare dell’eBay Tech Week.