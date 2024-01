TikTok Coin, con questo trucco risparmi fino al 25% ad ogni acquisto: la procedura

Sei interessato ai TikTok Coin? Non tutti li conoscono e possono essere un buon metodo di risparmio: quello che devi sapere in merito.

La piattaforma di TikTok offre una serie di funzioni piuttosto interessanti da usare. Infatti ce ne sono diverse e possono essere molto più vantaggiose di quello che sembra. Per questa ragione tanti di noi non vedono l’ora di utilizzarlo ogni giorno. Ma una delle opzioni alternative più gettonate sono i TikTok Coin. Se avete intenzione di volerli utilizzare per risparmiare, allora è il momento giusto per informarsi.

I TikTok Coin è la valuta virtuale del portafoglio personale di TikTok. Grazie a questa è possibile utilizzare alcune funzionalità presenti nella piattaforma. Solo gli utenti di età pari o superiore a 18 anni ne hanno il diritto. Coloro che non hanno ancora raggiunto questa età, invece, non possono usarli in alcun modo. Il loro valore monetario dipende interamente dalla regione di acquisto. In genere 350 monete costano quasi 4 euro.

TikTok Coin, a cosa servono e come funzionano: è il momento giusto per acquistarli

Gli utenti possono utilizzare le monete per inviare regali durante i live streaming. Vengono mostrati come delle emoticon specifiche nella parte inferiore dello schermo. Difatti quando si effettua un donazione viene visualizzata una notifica nella stream. Il content creator può decidere di fare un ringraziamento per questa decisione. Una volta che la donazione è stata effettuata TikTok converte i regali in crediti virtuali (cioè i Diamanti).

Se siete interessati ai TikTok Coin pare che sia arrivato il momento di acquistarli. Difatti sarà possibile risparmiare fino al 25% comprandoli dal sito web di TikTok. I clienti pagano dei prezzi più alti sull’app per una semplice ragione. Google Play Store e Apple App Store addebitano una commissione del 30% per gli acquisti in-app. Il sito web di TikTok permette di personalizzare l’acquisto e di non essere soggetto a queste penalità.

Per poter acquistare i TikTok Coin bisognerà aprire TikTok e poi andare nella scheda “Profilo”. A quel punto andrà aperto il menu dell’icona in alto a destra e selezionato “Impostazioni e privacy”. Qui troveremo la voce “Saldo” e “Ottieni monete“. Decidete quante monete ricaricare per l’occasione e poi la transazione sarà andata a buon fine. Così facendo potrete effettuare delle donazioni per il vostro content creator preferito. Ricordate di ricaricare le monete dal portale ufficiale e non dall’applicazione.